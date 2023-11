Artikkelen fortsetter under annonsen

Konkurransetilsynets nei til Norwegians oppkjøp av Widerøe kan føre til at flere dominobrikker faller i både det europeiske, nordiske og norske markedet.

– Den som ikke spiser, blir selv spist – og nå kan Norwegian selv havne på menyen, sier analytiker Ole Martin Westgaard i DNB Markets til DN.

Da Oslo Børs åpnet fredag morgen, raste Norwegian-aksjen, men i løpet av formiddagen hadde kursen allerede svingt over torsdagens sluttkurs. Flyselskapets børsverdi er et stykke unna toppnoteringen i mai, men Norwegian-aksjonærene priser nå selskapet til 9,4 milliarder kroner – tilsvarende kontantbeholdingen per september.

Og mens Widerøes kasse er faretruende nær å bli bunnskrapt, er Norwegians finansielle situasjon bedre enn noen gang. Norwegian-sjef Geir Karlsen har begynt å leke med tanken om et utbytte til største eier John Fredriksen og resten av eierne.

I en melding til meglerhusets kunder fredag morgen påpeker Westgaard at Norwegian neppe vil klare å imøtegå Konkurransetilsynet på kravene som stilles. De avhjelpende tiltakene vil neppe være nok, mener Westgaard, og peker på de konkurransemessige utfordringene knyttet til bakkehåndteringstjenestene og særlig to direkteruter til og fra Bergen – Konkurransetilsynets egen hjemby.

Men det betyr ikke at Norwegian-aksjonærene bør gråte av den grunn.

Tviler på godkjennelse

– Vår forståelse er at Konkurransetilsynet er veldig opptatt av rutene Bergen-Stavanger og Bergen-Trondheim, og at det bli utfordrende for Norwegian med avhjelpende tiltak. Derfor er det også økt sannsynlighet for at transaksjonen ikke blir godkjent, sier analytikeren i DNB Markets.

Aksjeanalytiker Ole Martin Westgaard i DNB Markets.

For Norwegian, som for tiden er langt bedre stilt finansielt enn Widerøe, mener Westgaard at det ikke nødvendigvis er en fordel for Norwegian å kjøpe opp konkurrenten:

– Widerøe-kjøpet ville styrket Norwegians posisjon innenriks i Norge, men vi mener det er nødvendig med synergier for å rettferdiggjøre prisingen av Widerøe. En ting er også at Norwegian-konsernets struktur blir mer kompleks, med den følgen at driftskostnadene og investeringsbehovet i flåtefornyelse kan gå opp.

Hvem blir nå spist?

– Norwegian er blitt ansett som en oppkjøpskandidat blant investorer, men vi tror at et kjøp av Widerøe ville gjort Norwegian mindre attraktiv i så måte, fortsetter Westgaard.

Han har tidligere uttalt at det er en konsolideringsrunde på gang i europeisk luftfart, og fikk rett da SAS falt i hendene på Air France-KLM. At SAS ble plukket opp av det fransk-nederlandske konsernet fremfor alliansepartner Lufthansa, styrket Norwegians kandidatur som oppkjøpskandidat, mente Westgaard.

– Dersom Widerøe-transaksjonen ikke går gjennom, vil det gjøre Widerøe til en interessant brikke for internasjonale selskap som vil gå inn i det nordiske markedet. Problemet for Widerøe er at det allerede finnes et mye bedre alternativ for disse interessentene i Norwegian, legger Westgaard til.

Widerøes mangeårige største eier, Brynjar Forbergskog. I fjor solgte han transportkonsernet Torghatten til oppkjøpsfondet EQT, mens Widerøe ble igjen.

DN var fredag i kontakt med Widerøes mangeårige største eier, Brynjar Forbergskog i Brønnøysund, med spørsmål om hva som nå skjer med Widerøe.

Han vil ikke si om det har vært noe interesse fra andre aktører i flybransjen enn Norwegian, eller si om Widerøe er en oppkjøpskandidat for flyselskaper i utlandet.

«Det har jeg ingen kommentarer til. Vi håper transaksjonen med Widerøe går i orden!» svarer Forbergskog i en tekstmelding,

