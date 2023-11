Artikkelen fortsetter under annonsen

Konkurransetilsynet har gjennom høsten gransket Norwegians Widerøe-kjøp, og spesielt etter at det ble foreløpig «nei» til oppkjøpet i midten av september.

Siden den gang har 17. november vært fristen for et vedtak på om Norwegian får kjøpe flyselskapet eller ikke. Nå blir det klart at tilsynet vil forby oppkjøpet, fordi det fremdeles frykter at konkurransen i norsk luftfart kan bli betydelig svekket dersom oppkjøpet går gjennom.

Blant annet trekkes det frem svekket konkurranse på ruter der de to selskapene i dag konkurrerer mot hverandre, for eksempel direkterutene mellom Bergen og Stavanger og mellom Bergen og Trondheim.

Tilsynet har nå satt en ny frist til 3. januar 2024 for et endelig vedtak.

– Vi ser at det er reell risiko for at konkurransen i markedet kan bli svekket på en måte som fører til høyere billettpriser og dårligere rutetilbud for norske flypassasjerer, sier konkurransedirektør Tina Søreide i en melding.

Konkurransedirektør Tina Søreide. (Foto: Paul S. Amundsen) Mer...

Norwegian: – Overrasket

Norwegians konsernsjef Geir Karlsen sier han er overrasket over tilsynets begrunnelse og uenig i den foreløpige konklusjonen.

– Basert på realitetene i saken er jeg optimist med hensyn til det endelige utfallet av søknadsbehandlingen. Nå vil vi sette oss inn i Konkurransetilsynets foreløpige vurdering før vi svarer dem, sier han i en pressemelding.

Widerøe-sjef Stein Nilsen er heller ikke spesielt fornøyd med kunngjøringen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg er svært skuffet over dagens varsel fra konkurransemyndighetene. Med Norwegian vil vi få en solid norsk industriell eier som ønsker å videreutvikle begge selskapene. Dette vil sikre helt nødvendig kollektivtransport i distriktene, sier han i en pressemelding.

Tilsynet skriver videre at Norwegian har foreslått avhjelpende tiltak knyttet til bakketjenester, men at dette ikke er vurdert som tilstrekkelig til å godkjenne oppkjøpet.

SAS: – Grundige vurderinger

SAS' norgessjef Kjetil Håbjørg gir følgende vurdering av at Konkurransetilsynet sier foreløpig nei til Norwegians Widerøe-kjøp:

– SAS har ingen synspunkter på hvem som eier Widerøe. Vi er fornøyde med at tilsynet er såpass grundige i sine vurderinger for å sikre rettferdig konkurranse i markedet, til det beste for passasjerene, skriver han i en kort meldding.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den 6. juli meldte Norwegian overraskende at det la 1,1 milliarder kroner på bordet for å kjøpe Widerøe. Ingen aktører hadde tidligere pekt på de to aktørene som fusjonspartnere, og det er dessuten første gang at et lavprisselskap i Europa velger å kjøpe opp et regionalt flyselskap med et helt annet rutemønster, mindre fly, høyere kostnadsnivå og dessuten svak økonomi i de siste årene.

Norwegian-sjef Karlsen pekte på anslagsvis 200–300 millioner kroner i årlige synergier og forbedret lønnsomhet i Widerøe, gjennom kjøpet. Både Norwegians sjef og Widerøe-sjef Nilsen var i juli tydelige på at de ikke er konkurrenter.

Konkurransetilsynet sa i september at kjøpet måtte granskes nøye fordi det var «fare for at konkurransen i markedet blir svekket om Norwegian får kjøpe Widerøe».

SAS har advart

Tidlig i oktober ble det kjent at rivalen SAS, gjennom et brev fra selskapets advokater, argumenterte for at «konkurransen minsker vesentlig» om Norwegian får kjøpe Widerøe.

SAS pekte på en rekke forhold som berører konkurransen:

SAS mener det norske flymarkedet er unikt i Europa, fordi så mange passasjerer mellomlander på vei til reisemålet.

Widerøe har bygget opp et stort knutepunkt i Bergen med både propellfly og mindre jetfly, og konkurrerer ifølge SAS både regionalt og nasjonalt med Norwegian og SAS.

SAS mener Widerøe har et monopol på anbudsrutene for staten, og «de facto» monopol på alle kortbaneflyplasser, også på kommersielle ruter.

SAS mener storkundeavtaler i næringslivet og det offentlige er truet om to aktører får for sterk dominans.

SAS mener også markedet for bakkhåndteringstjenester blir svekket om Norwegian får kjøpe Widerøe.

SAS mener Widerøe og Norwegian, om kjøpet godkjennes, kan samarbeide om rutetabeller før SAS og andre aktører får tilgang på samme informasjon og kan planlegge et like effektivt rutemønster.

Nå rives arkitektens signalbygg ved ett av Norges mest trafikkerte veikryss Gert Walter Thuesens signalbygg har stått ved Sinsenkrysset i over 50 år, men nå er det slutt: – I aller øverste liga i norsk betongarkitektur, sier arkitekturprofessor. 04:06 Publisert: 13.11.23 — 02:08

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.