– Det er en sensasjon hver gang, utbryter Helitrans-sjef og pilot Ole Christian Melhus i helikopteret som stiger høyt over gressplenen på Kjeller flyplass utenfor Oslo.

Lidenskapen for å fly er ikke blitt mindre etter drøyt 30 år i cockpiten – og det meste av karrieren hos Norwegian både i luften og på bakken.

Som pilot har Ole Christian Melhus for det meste fløyet solhungrige nordmenn med Norwegians Boeing-fly til og fra Sør-Europa. Nå leder han en virksomhet med 26 helikoptre – og et lite propellfly.

Snart er helikopteret på vei over Gjelleråsen og granskogen i Nordmarka. Selskapet Melhus har ledet de to siste årene, Helitrans, har blant annet spesialisert seg på beredskap og overvåkning av mulige skogbranner. Tidlig på sommeren var 17 helikoptre i brannberedskap på det meste.

– Så gikk det fra veldig tørt til veldig vått i Sør-Norge. I august hadde vi spesielt mange oppdrag for å redde mennesker fra flom, få frem medisiner og fjerne tømmer som kunne gjort skade på vannkraftverk, sier han.

På Kjeller har Helitrans stasjonert noen av helikoptrene som overvåker skogene.

Ole Christian Melhus ser et snitt til å ta selfie med seg selv og pilot Arild Ystanes.

Store tap – og store planer

Helitrans er eid av eiendomsinvestor Oddvar Røysi fra Sogn, bosatt på Egge Gård i Hønefoss. Siden Røysi kjøpte Helitrans av Trondheim-investor og oljeservicegründer Ole T. Bjørnevik i 2017, har selskapet derimot tapt nærmere 50 millioner kroner på fem år.

Helitrans Helikopterselskap stiftet i 1990 og med hovedkontor på Trondheim lufthavn Værnes.

Har 26 helikoptre, for det meste av typen Airbus H125, stasjonert på 12 steder i Norge, på Svalbard og Island.

Utfører en rekke ulike oppdrag for det private og offentlige, blant annet ved bygging av samfunnskritisk infrastruktur, som for eksempel nye kraftlinjer og transport av byggematerialer.

Har avtale med Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB) i beredskap for skogbrannslukking og frakt av innsatsmannskap, medisiner og forsyninger ved flom og lignende.

Inn kom Ole Christian Melhus som ny Helitrans-sjef for to år siden og har igangsatt en stor omstrukturering.

– Denne bransjen har ligget 20 år bak flybransjen både på struktur og sikkerhetskultur. Det tar tid å gjøre noe med. Med forutsetningene som er nå, ligger vi an til å få driften i balanse, sier Melhus.

Det er i hvert fall status økonomisk etter drøyt et halvår med mange oppdrag for det offentlige, hovedsakelig Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på brannvern og flom.

De neste årene skal helikopterselskapene kjempe om store oppdrag for utbygging av kraft i Nord-Norge.

For å få flere ben å stå på, forsøker Melhus å satse på nye forretningsområder og planlegger blant annet å gå inn i markedet for drift av privatfly på vegne av andre investorer, og flyfrakt med store jetfly. Melhus har satt opp nye selskaper under paraplyen Scandinavian Aerospace og ansatt flere tidligere kolleger fra Norwegian.

Om alle planene realiseres, utelukker ikke Melhus at det kan blir aktuelt å få inn nye investorer på eiersiden senere.

I juni var skogbrannfaren stor i Nordmarka i Oslo, helt frem til Holmenkollen.

Tidligere Norwegian-topp Ole Christian Melhus har til gode å vise overskudd.

Ble parkert i Argentina

Som 15-åring fløy Ole Christian Melhus fra Hell i Trøndelag første gang alene i et seilfly, og var oppvisningspilot i flyshow med akrobatikk like etter at han fylte 18 år. Noen år senere ble han kaptein på mindre jetfly, og allerede tidlig i 30-årene var han én av de yngste pilotene som fikk bli kaptein i det nystartede lavprisselskapet Norwegian. Det var i 2003.

Ole Christian Melhus Alder: 52 Stilling: Adm. direktør i Helitrans Bakgrunn: Mangeårig kaptein og assisterende flyvesjef i Norwegian. Ledet Norwegians forsøk på å bygge opp eget flyselskap for Norwegian i Argentina fra 2017 til 2019. Virksomheten ble aldri ordentlig lønnsom og det ble til slutt igangsatt en salgsprosess på kort varsel og Argentina-virksomheten solgt til fondet Indigo Partners i USA – storeier i blant annet lavprisselskapene Jetsmart i Argentina og Wizz Air i Ungarn. Melhus dro videre til London som leder for Norwegian UK til 2021. Har siden ledet Helitrans, eid av investor Oddbjørn Røysi med familie. Aktuell: Ser behov for bedre sikkerhet innen helikopter og kjemper for å nå overskudd for Helitrans

Melhus ble tidlig en betrodd kollega av Norwegian-gründer Bjørn Kjos og fikk gjennomslag for store nyvinninger, som å fjerne tunge papirmanualer om bord i flyene og legge dem inn på nettbrett – der Norwegian var et av de første flyselskapene i verden.

I 2017 ble Melhus sendt til Argentina for å lage et nytt flyselskap – Norwegian Air Argentina.

– Bjørn ga meg en lapp i hånden med navn og nummer til sekretæren til transportministeren i landet. Det var alt jeg hadde, sier Melhus og humrer.

Tidlig i 2018 var Norwegian-gründer Bjørn Kjos (fra høyre) i Buenos Aires i Argentina for å markere starten for Norwegians satsing i landet. Den gang var det Ole Christian Melhus som hadde ansvaret lokalt.

Det var meningen at Argentina-satsingen skulle bli inntil 70 fly i drift, men det stoppet på fire fly og nedleggelse under dagens Norwegian-sjef Geir Karlsen i 2019.

Likevel hadde Norwegian-toppen Melhus med seg erfaring i kofferten tilbake til Europa som gjorde ham aktuell for nye lederjobber innen luftfart.

Etter et par år til som leder for Norwegians virksomhet i London, lot han seg friste av helikopterbransjen.

11 omkomne på fire år

Han mener de kommersielle flyselskapene har vært flinkere til å satse på sikkerhet og trening enn helikopterbransjen, både i Norge og internasjonalt.

– For eksempel har det ikke vært noe krav til å trene i simulator, og derfor gikk vi til anskaffelse av en egen simulator. Det har vært et kulturproblem, sier Melhus.

Helitrans as, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 196 166 18,1 % Driftsresultat (ebit) -1 -14 -% Resultat før skatt -10 -16 -%

Siden 2019 er det registrert 12 helikopterulykker i Norge og totalt 11 personer har mistet livet. Den siste dødsulykken var i Verdal i Trøndelag sent på året i fjor.

Den siste fatale ulykken med passasjerfly var i 1994, ifølge Luftfartstilsynet.

– Jeg får motivasjon av å restrukturere noe som kan bli mye bedre. Det handler om prosesser, kultur og effektivisering. I helikopterbransjen handler det mest om trening og sikkerhet. I dag er trening også et eget forretningsområde som gir oss inntekter og hever sikkerhetsnivået i hele bransjen, sier Melhus.

Ligger på vent i to år

Melhus har valgt å ansette en lang rekke nye kolleger – blant annet Norwegians tidligere flyvesjef Tomas Hesthammer (68) som ny HR-sjef på deltid. Dette har bidratt til økte kostnader før Melhus har klart å levere et overskudd i Helitrans, men det handler om å posisjonere Helitrans blant et av de to store innen landbasert helikoptervirksomhet. I dag er Helitrans jevnstore med Airlift på Vestlandet, som tjener penger, først og fremst i offshoremarkedet.

Helitrans har 26 helikoptre spredt på 12 steder rundt i landet og på Svalbard og Island.

– Vi kommer til å trappe ned veksttakten i ett til to år, og så er vi klare for å trykke på knappen. Det er ventet mange nye oppdrag innen utbygging av kraft i Nord-Norge og det blir et satsingsområde.

– Hvordan vil dere vokse?

– Det er fortsatt behov for en del konsolidering og jeg tror vi vil se noen sammenslåinger. Det er mange små aktører og fortjenesten i store anbudskonkurranser er marginal. Det vil også gjøre noe med sikkerhetskulturen og bærekraft om vi får større aktører, sier Melhus.

Drømmer om Dreamliner

Samtidig jobber han og kollegene altså med forretningsområder som tar virksomheten til Helitrans og søsterselskapet Scandinavian Aerospace i helt nye retninger. Innen privatfly vil de by på konkurranse for den klart største aktøren, Sundt Air på Gardermoen.

– Det handler om avtaler for drift og utleie, og vi har allerede inngått en avtale med eiere av to fly i Trøndelag, sier Melhus, og vil ikke gi noe informasjon om hvilken kunde det er snakk om.

– Vi ser også muligheter innenfor drift og bemanning av store fraktfly, for eksempel Boeing 787 Dreamliner. Vi har flere kolleger internt med lang erfaring på det flyet, sier Melhus.

Det gjelder blant annet HR-direktør Hesthammer, sikkerhetsansvarlig Torstein Hoås, med lang erfaring fra Norwegian og Flyr, og operativ direktør Mubashar Kapur, tidligere Norwegian-pilot på langdistanse.

Melhus har selv beholdt flylappen og har et lite propellfly til rådighet som tar ham på kryss og tvers i Skandinavia.

– Jeg har hatt flyvning i blodet neste hele livet, og synes det er like fascinerende fortsatt, sier han.

Nå forsøker han å bli med i helikopter så ofte han kan som passasjer.

– Det er sensasjonelt, fordi det kan ta av og lande nærmest hvor som helst. Og det er en fantastisk måte å komme seg fra A og B, og til å utføre helt nødvendige samfunnsoppdrag, sier han.