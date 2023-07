Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag morgen kunngjorde flyselskapet Norwegian at det sluker Widerøe.

På Gardermoen treffer DN Bjørn Hoff Hansen. Han er på vei til Mosjøen med samboer og barn, og er ikke ikke utelukkende positiv til dages nyhet.

– Det har egentlig funket ganske sømløst med SAS og Widerøe, så jeg er litt skeptisk. Det blir ofte kluss når man reiser nordover med en del utsatte fly, og SAS har vært veldig flinke til å få folk frem uansett, sier han.

Frykter lav distriktsprioritering

Han begrunner skepsisen med at SAS historisk sett har hatt en større flåte, mens Norwegian i større grad har avganger mellom enkeltdestinasjoner.

– Jeg har fløyet veldig mye med Widerøe, så det er litt kjipt at de blir kjøpt opp. De er jo på mange måter bussen i Nord-Norge.

Han frykter at Widerøe-delen av selskapet blir mindre prioritert del av et stort flyselskap.

– På sikt er jeg litt skeptisk, for Norwegian har et annet fokus. Widerøe har mer distriktsfokus, så nå er det jo ikke sikkert den delen kommer så høyt oppe på agendaen til ledelsen.

Håper på bedre fly

Anna Arntsen er ledsager for Asbjørn Smevik og på vei med fly til Trondheim. Endedestinasjonen er Mo i Rana.

– Vi var så redde for at flyet skulle kanselleres, forteller hun om da oppkjøpsnyheten dukket opp på morgenkvisten.

Nå håper hun oppkjøpet kan lede til positiv effekt for passasjerene.

Anna Arntsen er sykepleiestudent og ledsager for Asbjørn Smevik. Han sitter i en rullestol som knapt får plass på de trange Widerøe-flyene.

– Jeg håper de fornyer flyene. For rullestolbrukere er det utrolig trangt i Widerøe-flyene. Vi fikk ham nesten ikke inn. Vi har grudd oss litt til denne reisen.

Hun har helt ulikt inntrykk av de to flyselskapene.

– Det første jeg tenker på når jeg tenker Widerøe er de små, trange, turbulente flyene. Vi reiste med Norwegian fra Bodø på vei ned hit, og det var en helt annen opplevelse. Så dette kan bli bra.

Også Line Slotvik er spent på hva dette kan ha å si. Hun er fra Helgeland, men bor sørpå, og reiser flystrekningen mellom Oslo og Brønnøysund flere ganger i året.

Line Slotvik og hunden Lille My håper på flere og billigere avganger nordover.

– Vi får håpe det er positivt for priser og avganger.

Men hvis det går ut over merkevaren Widerøe er hun ikke like positiv.

– Det er selvfølgelig litt leit, for Widerøe har jo alltid vært der. De har fått oss trygt ned i alle tider, sier hun.