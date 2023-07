Hett chartermarked for Per G. Braathen: – Det er jo varme folk vil ha GARDERMOEN: Investor Per G. Braathen merker at charterbestillingene renner inn. Det kan bli siste mulighet for å tjene penger på flyvirksomheten etter fem år med tap.

3 min Publisert: 21.07.23 — 04.23 Oppdatert: 16 timer siden