– Vi jobber tett med flyselskapene og flyplassene for å håndtere flyvningene så effektivt som mulig, skriver Nats i en pressemelding mandag ettermiddag.

Et stort antall flyvninger til og fra Storbritannia ble mandag rammet som følge av de tekniske problemene, inkludert i Norge.

SAS og Norwegian innstilte flere flyvninger til og fra Storbritannia som følge av problemene, og det er ventet kraftige forsinkelser i flytrafikken.