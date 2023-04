Artikkelen fortsetter under annonsen

SAS melder nå mindre behov for brolån mens konkursbehandling i domstolen i New York pågår. For å finansiere driften mens restruktureringen på omkring 12 måneder pågår, inngikk det i fjor sommer en dyr, midlertidig mellomfinansiering.

Som en følge av at likviditeten i selskapet er bedre enn ventet, ligger det an til at SAS takker nei til andre del av det store brolånet selskapet fikk inn.

Den amerikanske finansaktøren og kapitalforvalteren Apollo Global Management står som långiver i lånet, som opprinnelig var på 700 millioner dollar og tilsvarende omkring syv milliarder kroner. Lånet er delt opp i to transjer, der den første ble overført til SAS etter at flyselskapet gikk inn til den amerikanske konkursdomstolen i fjor sommer.

Andre halvdel skulle etter planen utbetales i fjor høst, men er blitt utsatt i flere omganger. En av årsakene var manglende avtaler mellom SAS og fagforeningene som representerer de kabinansatte – et krav Apollo stilte før pengene ble overført.

SAS-aksjen steg nær 20 prosent på Oslo Børs da Børsen åpnet mandag, etter å ha falt tungt i forrige uke.

Påvirker kapitalinnhentingen

Mandag morgen skriver SAS i en børsmelding at kontantbeholdningen anses å være stor nok til at selskapet klarer seg gjennom restruktureringen og frem til oppkapitaliseringen uten del to av Apollos lån.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Riktignok skriver SAS i meldingen:

– SAS kan avhengig av den fortsatte utviklingen av SAS' likviditetsposisjon komme til å fortsette diskusjonene med Apollo Global Management for å få tilgang til den andre delen av DIP-lånet i et senere tilfelle under chapter 11-prosessen.

Konkursbehandlingen i New York, etter den amerkanske konkursloven chapter 11, åpner opp for en brofinansiering av driften, omtalt som debtor in possession. Kapitalen er ment å kunne brukes til drift frem til en ny egenkapital og finansering av selskapet er på plass.

Mindre renter?

SAS kom i påsken med en oppdatering om emisjonen og skal etter planen gå i gang med egenkapitalinnhentingen i løpet av kort tid. Der er målet å hente inn opptil 9,5 milliarder svenske kroner. De kommer i tillegg til sanering og konvertering av gjeld på 20 milliarder svenske kroner.

Flyselskapet vil sondere markedet for investorer som kan være villige til å spytte inn ny egenkapital i en prosess der Apollo allerede er invitert. SAS skrev i påsken at selskapet er åpen for at potensielle investorer enten kan ta «en ledende posisjon eller gå inn sammen med andre investorer for å bli aksjonærer i reorganiserte SAS».

– Vi gjør store fremskritt i rekonstruksjonen, men en hel del arbeid gjenstår og vi vil for øyeblikket ikke spekulere i utfallet, uttalte SAS’ investorkontakt Klas Landelius til DN i forrige uke.

Ifølge SAS' melding mandag morgen vil selskapets rentekostnader i forbindelse med lånet bli lavere enn antatt. Da lånet ble avtalt i midten av august, var det tydelig at rentekostnaden ville kunne bli skyhøy gitt forutsetningene i avtalen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.