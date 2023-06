Artikkelen fortsetter under annonsen

I en børsmelding torsdag kveld melder SAS at det har vært i samtale med flere investorer og «opplevd stor interesse». Likevel forlenger SAS kapitalinnhentingen som har som mål å skaffe nye eiere i flyselskapet og 9,5 milliarder svenske kroner i ny egenkapital.

SAS har fra før fått tommel opp fra den danske stat, som har sagt seg villig til å delta i oppkapitaliseringen av selskapet, og fra det amerikanske finanskonsernet Apollo. Til DN uttalte konsernsjef Anko van der Werff nylig at også andre interessenter har meldt seg.

I børsmeldingen torsdag kveld heter det at interessentene både er strategiske og finansielle.

– Etter innledende diskusjoner med potensielle investorer har SAS besluttet å forlenge tidsfristen for prosessen for å gi investorene tilstrekkelig med tid for å forberede sine bud og for at SAS skal få vurdert potensielle bud, skriver selskapet.

Kjempesprekk i domstolen

Kapitalinnhentingen inngår i SAS' refinansiering, som en del av konkursbehandlingen i New York. Så sent som i midten av mai godkjente dommeren i konkursdomstolen innhentingen av egenkapital. Allerede her var selskapet på etterskudd, blant annet som følge uenigheter med kabinpersonalet.

I mai ble det også satt en ny tidsplan for den finansielle øvelsen, og datoene i denne ryker også:

Deadlinene for budgiverne var satt til 26. juni. På dette tidspunktet skal de ha levert inn indikative bud. Nå blir ny dato for dette satt til 17. juli, og deretter baller det på seg tidsmessig for flyselskapet.

Frist for interessentene å levere endelig bud var 14. august, men er nå satt til 18. september. Her har SAS tidligere opplyst at det i en situasjon med flere budgivere eller interessenter med likeverdige bud, åpnes det for å avholde en budrunde.

Tidligere het det seg også at SAS i slutten av august ville offentliggjøre hvem som skal skyte inn frisk kapital. Dette er også utsatt.

Alle de små utsettelsene av egenkapitalinnhentingen fører til at SAS i børsmeldingen er klar på at tidsskjemaet for konkursbehandlingen forlenges helt opp til jul. Eller som selskapet skriver:

– SAS strever etter å sluttføre domstolsprosessen i USA omkring årsskiftet.

Det vil i så fall bety en kjempesprekk i den opprinnelige tidsplanen. For da van der Werff i fjor sommer leverte inn søknaden for en konkursbehandling under amerikansk lovgivning, kjent etter paragrafen Chapter 11, antydet han at prosessen skulle være ferdig senest i løpet av årets sommer. SAS-sjefen uttalte nemlig at domstolsprosessen ville ta ni til 12 måneder.

Sanering av gjeld

I tillegg til å hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i ny egenkapital, skal selskapet kutte gjeld i størrelsesorden 20 milliarder. SAS opplyser ikke mer om hvordan dette arbeidet går i torsdagens melding.

Egenkapitalinvestorene kommer er tidligere sagt å måtte tegne seg for minimumsbeløp på enten 25 millioner dollar eller 250 millioner dollar, og kan dermed bli dominerende på eiersiden om få måneder.

Apollo sitter i en sentral posisjon. Fondsforvalteren har gitt et lån på 350 millioner dollar, og har gjennom låneavtalen sikret seg muligheter for å tre inn i egenkapitalen på visse betingelser. Dette skal ikke ha endret seg, selv om SAS takket nei til runde to hos Apollo. Da var det også snakk om 350 millioner dollar.

Den danske statens ønske ble tidlig uttalt å være eier av mellom 22 og 30 prosent i «nye» SAS.