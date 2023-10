Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter en travel uke kom SAS med nye trafikktall fredag. Med drøyt 2,3 millioner passasjerer i luften, var antallet passasjerer i årets høstmåned 17 prosent høyere enn i fjor. SAS fortsetter dermed volumøkningen etter koronapandemien.

I september i fjor fløy selskapet nær to millioner passasjerer, og hadde da en fyllingsgrad på 76,7 prosent.

Så langt i år har SAS' passasjervolum ligget 25 til nær 40 prosent høyere enn i fjor – sett bort fra vintermånedene januar og februar, da koronapandemien fortsatt påvirket 2022-tallene, og i juli da sammenligningen var mot pilotstreiken i fjor.

SAS' produksjon, målt som tilgjengelige setekilometer, var på 4108 millioner som var en økning på nær en tredjedel fra september i fjor. Likevel økte selskapet fyllingsgraden, som endte på 78,2 prosent.

Med nye eiere

Det har vært et par hektiske dager denne uken for SAS, etter at det tirsdag kveld meldte om en ny eierstruktur:

Castlelake, en fondsforvalter med luftfart som spesialitet, med 32 prosent.

Den danske stat, med 25,8 prosent.

Air France-KLM, med 19,9 prosent av selskapet.

Lind Invest, et dansk family office, med 8,6 prosent.

I tillegg får noen av dagens kreditorer aksjer etter at gjeld konverteres til egenkapital. De kan få opptil 13,6 prosent av de nye aksjene.