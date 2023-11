Artikkelen fortsetter under annonsen

2,2 millioner passasjerer reiste med SAS i oktober, opplyser selskapet i en melding tirsdag formiddag. Det er en økning på 14 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Hittil i år har 23,7 millioner passasjerer reist med SAS, som er en økning på 32,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Deler av fjoråret var imidlertid preget av koronapandemien.

Fyllingsgraden var på 76,3 prosent i oktober, en økning på 1,6 prosentpoeng sammenlignet med oktober i fjor.

Avtale i havn

SAS-sjef Anko van der Werff sier i meldingen at etterspørselen etter reiser holdt seg stabil i oktober.

Han benytter anledningen til å trekke frem at en «viktigere nyhet» er at SAS i helgen inngikk en endelig investeringsavtale med investorene som vant budrunden i begynnelsen av oktober.

– Investeringen viser at våre nye investorer tror på SAS, sier van der Werff.

Flyselskapet meldte i helgen at det vinnende konsortiet, som består av fondet Castlelake, Air France-KLM, den danske stat og det danske investeringsselskapet Lind Invest, øker investeringen i SAS med 275 millioner svenske kroner til 13,2 milliarder svenske kroner.

5,2 milliarder svenske kroner i nye, unoterte aksjer.

Åtte milliarder svenske kroner i sikrede, konvertible obligasjoner.

– Selg, selg, selg

Analytiker Jacob Pedersen i danske Sydbank skriver i en kommentar at SAS' trafikktall for oktober var litt svakere enn ventet. Samtidig minner han om at dagens aksjonærer vil bli nullet ut når den endelige avtalen med selskapets nye investorer blir godkjent.

– Når konkursdommeren godkjenner den endelige investeringsavtalen med de nye eierne, er det virkelig hugget i sten at SAS-aksjene blir avnotert til kurs null kroner. Aksjene har nå en samlet børsverdi på rundt 190 millioner svenske kroner, skriver Pedersen, og legger til:

– Selg, selg, selg.

