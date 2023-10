Artikkelen fortsetter under annonsen

På grunn av en massiv overvektsordre som var lagt inn i forkant av børsåpning onsdag morgen, ble SAS-aksjen pauset fra 09.00 til 09.30. I det handelen kom i gang stupte aksjen umiddelbart ned 80 prosent. Ved endt handelsdagen falt aksjen 83,7 prosent.

Krakket kommer etter at SAS tirsdag kveld meldte om eierskifte. Samtidig ble det kjent at flyselskapet tas av børs innen andre kvartal 2024.

Selskapet ble priset til 2,2 milliarder kroner på Oslo Børs tirsdag ettermiddag, onsdag morgen var markedsverdien på i underkant av 440 millioner kroner. Det innebærer et fall i markedsverdi på over 1,7 milliarder kroner.

På Stockholm-børsen stupte aksjen 94 prosent etter fire minutter med handel. En halvtime ut i handelen har aksjen hentet seg noe inn og falt rundt 77 prosent.

Hovedindeksen på Oslo Børs endte med en nedgang på 1,2 prosent.

Verdiløse aksjer

Flyselskapet SAS har det siste halvannet året vært i en konkursbeskyttelse i det amerikanske rettssystemet. Tirsdag kveld ble det klart at selskapet får inn 13 milliarder svenske kroner i ny kapital fra to fond, Air France-KLM og den danske stat.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: SAS i hendene på fransk flygigant med egne finansielle utfordringer

Flyselskapet har vært tydelig hele veien på at det skulle ha inn minst 9,5 milliarder i ny egenkapital, noe styreleder Carsten Dilling igjen viste til da redningsplanen ble presentert for offentligheten i Stockholm tirsdag.

Etter planen skal SAS tas av alle de skandinaviske børsene i andre kvartal 2024 og som SAS flere ganger har varslet gjennom prosessen, så vil dagens aksjonærer miste alt.

Ny eierfordeling

De nye hovedeierne i SAS skal dermed se slik ut:

Air France-KLM, med 19,9 prosent av selskapet.

Den danske stat, med 25,8 prosent.

Castlelake, en internasjonal fondsforvalter, med 32 prosent.

Lind Invest, et dansk family office, med 8,6 prosent.

De resterende 13,6 prosent vil trolig eies av kreditorer som får gjort om gjeld til aksjer.

De fire nye hovedeierne går inn med 1,175 milliarder dollar i ny kapital i selskapet, hvilket tilsvarer snaue 13 milliarder svenske kroner (og omtrent det samme i norske).(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.