Fredag morgen var et av Europas tre store flykonsern Air France-KLM klare med regnskapet for den viktige og svært lønnsomme sommersesongen.

Det var også en mulighet for toppsjef Benjamin Smith til å snakke med medier og analytikere etter at flygiganten i Paris ble utpekt som én av fire budvinnere i SAS for vel tre uker siden.

Smith sier det nå pågår et møysommelig arbeid både i domstolen i New York – der SAS’ konkursprosess pågår – og med EUs konkurransemyndigheter for å få en endelig kjøpsavtale og godkjennelser på plass.