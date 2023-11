Artikkelen fortsetter under annonsen

SAS la torsdag morgen frem regnskapet for perioden fra august til oktober – fjerde kvartal i regnskapsåret 2022/2023.

Resultatet før skatt i perioden endte på minus 2,1 milliarder svenske kroner.

Dette er det femte kvartalet på rad hvor SAS står midt i en konkursprosess i USA. Også i samme periode i fjor ble det underskudd på minus 1,7 milliarder svenske kroner.

Mens den såkalte Chapter 11-prosessen pågår, vill SAS kutte gjeld, få inn frisk kapital fra nye investorer, nulle ut eksisterende eiere og ta selskapet av børs en gang neste år.

– Vi har for øyeblikket en målsetning om å få Chapter 11-prosessen godkjent av den amerikanske domstolen i starten av 2024, sier konsernsjef Anko van der Werff i forbindelse med tallslippet torsdag.

Svakere enn anslått

Allerede i fjor høst kom SAS med et anslag om at underskuddet før skatt ville ende på totalt fire–fem milliarder svenske kroner for hele regnskapsåret 2022/2023. Dette anslaget ble gjentatt midt i påskeuken i år, da prosessen med å hente frisk kapital ble igangsatt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det endte med minus 5,5 milliarder svenske kroner i underskudd før skatt for hele året – altså enda dårligere enn det laveste i intervallet.

SAS ab, årsresultat 2023 (i millioner SEK) 2023 2022 Endring Omsetning 42043 31824 32,1 % Driftsresultat (ebit) -2705 -3332 -% Resultat før skatt -5516 -7846 -%

Kontantbeholdningen endte på 6,2 milliarder kroner ved utgangen av oktober, marginalt svakere enn ventet.

Når går SAS og hele bransjen inn i den krevende vintersesongen med store tap. SAS tør ikke lenger love et nullresultat for året som kommer. Bildet er fra Alta. (Foto: Per Thrana) Mer...

Seiler fra 2024-anslag

Helt siden i fjor høst har SAS anslått at det skal klare et nullresultat for regnskapsåret 2023/2024, altså i den inneværende perioden fra november i år til oktober neste år.

I den ferske rapporten skriver SAS-ledelsen at det nå gjennomgår anslagene for neste år, og det kan komme en ny oppdatering senere. Dette betyr at målet om nullresultat i 2024 foreløpig er helt i det blå.

DN har torsdag spurt SAS-sjef Anko van der Werff om resultatmålet for neste år.

– Er det ikke lenger realistisk?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi sier ikke noe om hvorvidt det er realistisk eller ikke. I det store og hele tenker jeg at våre fremskrivninger ikke har endret seg mye, sier han.

– Men fordi vi har guidet at selskapet skal gjennom en egen domstolsprosess i Sverige neste år, at eksisterende aksjonærer ikke vil sitte igjen med verdier og at vi trolig vil strykes fra børsen, så er det ikke noe poeng å gi guiding til aksjonærene lenger, sier Anko van der Werff.

Så har SAS, gjennom anslagene tidligere, hoppet to år frem i tid: Ifølge det vil 2025/2026 ende med en omsetning på 58 milliarder svenske kroner og en resultatmargin (EBT-margin) på ni–ti prosent, eller 5,2–5,8 milliarder svenske kroner.

SAS har også sagt at det vil stå igjen med cirka 17 milliarder svenske kroner i netto gjeld ut av konkursprosessen neste år.

– Er det fortsatt realistisk med 17 milliarder i netto gjeld?

– Jeg må først se hvordan vi ligger an i flåteplanen vår for neste år. Jeg har ikke den oversikten foran meg, svarer SAS-sjefen.

Nå skriver selskapet at det ikke lenger vil gi anslag for økonomien utover den pågående konkursprosessen.

To aksepter gjenstår

3. oktober ble det kjent at flygiganten Air France-KLM og tre andre investorer vant budkampen om SAS. Samtidig ble det slått fast at eksisterende aksjonærer ville få slettet alle aksjene i selskapet, og SAS strykes fra børs en gang i 2024.

Dommeren i SAS' konkursprosess har nylig godkjent kjøpsavtalen med de nye investorene. Nå gjenstår en egen prosess i en svensk domstol tidlig i 2024, og i tillegg må EUs konkurransemyndigheter si ja til kjøpet.

Først da er hele kjøpet formelt godkjent.

Deretter er det ventet at konkursprosessen avsluttes og de nye eierne kommer inn i løpet av første halvår 2024, eller rundt sommeren 2024. Da vil SAS også ganske umiddelbart forlate Star Alliance, og flytte videre til den konkurrerende Skyteam-alliansen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.