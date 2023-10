Artikkelen fortsetter under annonsen

Den siste utviklingen om tidsplanen har DN fått bekreftet fra selskapet mandag kveld.

SAS' styreleder Carsten Dilling og resten av styret var mandag ettermiddag og kveld samlet på hovedkontoret i Stockholm. Agendaen på dette møtet var å konkludere rundt budprosessen på nye aksjer i selskapet. Tirsdag klokken 18 er det ventet at Dilling og konsernsjef Anko van der Werff møter pressen i Stockholm for å fortelle om utfallet.

SAS passerte sist uke en milepæl i jakten på «minst» 9,5 milliarder svenske kroner i frisk egenkapital gjennom konkursprosessen i USA. Ved midnatt natt til tirsdag sist uke gikk fristen ut for å levere bud i kapitalinnhentingen.

Nå har altså SAS sammen med finansielle og juridiske rådgivere truffet en konklusjon, men innholdet er ikke kjent.

I en børsmelding like før midnatt står det at selskapet inviterer til pressekonferanse «for å gi en statusoppdatering om selskapets pågående kapitalinnhentingsprosess.»

Les også: Gribbene lander hos SAS

Långiver kan bli storeier

Gjennom prosessen i domstolene har SAS siden august i fjor hatt en kostbar lånefinansiering fra det amerikanske fondet Apollo Global Management – et brolån på mer enn 3,5 milliarder kroner. Apollo er også flere ganger knyttet til SAS som en mulig fremtidig hovedeier. Fondet kan gjennom refinansieringen bli dominerende eier på to måter: Det kan gjøre om milliardgjelden til aksjer og eventuelt gå inn med ytterligere frisk kapital i tillegg.

Siste opprop for SAS SAS skal hente «minst» 9,5 milliarder svenske kroner i frisk kapital.

Investorene i to kategorier kan gå inn med minstebeløp på henholdsvis 350 millioner dollar (3,7 milliarder kroner) eller 25 millioner dollar (cirka 266 millioner kroner).

Prosessen følger en tidsplan i flere steg, og målet er å ha nye eiere klar 25. september.

Det er fortsatt ukjent hvor stor del av «nye» SAS som vil bli eid av de nye investorene, hvor mye gjeld som gjøres om til aksjer – og om dagens eiere beholder noen verdier.

Den danske stat ønsker å eie 21–30 prosent av «nye» SAS.

I tillegg har den danske stat vært klar på at det ønsker å eie mellom 21 og 30 prosent av «nye» SAS.

Dagens aksjonærer vil trolig få utradert det meste av verdiene, og sitte igjen med smuler.

Analytiker Jacob Pedersen i Sydbank har gjentatte ganger pekt på at dagens aksjonærer vil miste alle, eller nesten alle, verdiene i forbindelse med konkursprosessen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.