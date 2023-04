Artikkelen fortsetter under annonsen

I en melding natt til skjærtorsdag opplyste kriserammede SAS at «det setter i gang neste fase i SAS Forward-planen».

Det innebærer at flyselskapet nå vil sondere markedet for investorer som kan være villige til å spytte inn ny kapital. SAS har tidligere kommunisert et mål om å få inn minst 9,5 milliarder svenske kroner i friske penger, men det blir understreket at det endelige beløpet vil avhenge av «en konkurransedyktig kapitalinnhentingsprosess og selskapets evne til å generere ytterligere likviditet».

– Med dette tar vi et stort steg i planen som skal styrke våre finanser, sikre langsiktighet og etablere vår posisjon som Skandinavias ledende flyselskap, sier SAS-sjef Anko van der Werff i meldingen.

Konkursbehandling i USA

SAS søkte om konkursbehandling i USA, såkalt Chapter 11, i juli i fjor, og sa den gang at målet var å komme gjennom domstolsprosessen i løpet av 12 måneder. I forbindelse med årsresultatet utpå senhøsten ble det tydelig at denne fristen så ut til å ryke.

Gjennom rettsdokumentene argumenterte SAS' advokater i starten av februar for at SAS venter å innfri alle deler av DIP-låneavtalen i tide, altså før pengekrisen blir akutt. Den gang ble det slått fast at den frie kontantstrømmen var på 467 millioner dollar (cirka 4,8 milliarder kroner) ved utgangen av 2022.

Gitt konkursbeskyttelsesprosessen i det amerikanske rettssystemet må SAS ha godkjenning fra domstolen for å formelt gå i gang med kapitalinnhentingen.

En del av Chapter 11-prosessen i USA innebærer også at SAS må legge frem månedlige tall regnskapstall, og for to uker siden kom den siste oppdateringen for februar. Der ble det klart at SAS tapte 900 millioner svenske kroner i årets andre måned, mot et tap på 1,2 milliarder svenske kroner i januar.

I meldingen natt til torsdag opplyser SAS at det er åpent for potensielle investorer enten å ta «en ledende posisjon eller gå inn sammen med andre investorer for å bli aksjonærer i reorganiserte SAS». Gitt den enorme gjeldsbyrden, som flyselskapet anslår til rundt 20 milliarder svenske kroner, venter flyselskapet at generelle usikrede kreditorer kun vil sitte igjen med en beskjeden andel av sin opprinnelige investering. De underordnede, usikrede kreditorene vil på sin side sitte igjen med med lite eller ingenting av sine penger når Chapter 11-prosessen er ferdig.

For eksisterende aksjonærer vil konkursbeskyttelsesprosessen og den forestående rekonstruksjonen innebære en tilnærmet fullstendig utvanning, slik som er omtalt tidligere.

Danmark åpnet for å være med videre

Det er i dag den danske og svenske svenske stat som er største eiere i SAS, med like eierandeler på 21,8 prosent av aksjene.

I fjor sommer, rett før SAS gikk inn i Chapter 11-prosessen i USA, ble det klart at Danmark ville ettergi gjeld for flere milliarder kroner og åpnet da for å øke eierandelen i selskapet.

– Det er enighet blant et stort og bredt flertall i Folketinget om at vi skal fortsette å ta på oss ansvaret og hjelpe til med en løsning, sa Danmarks finansminister Nicolai Wammen (S) på en pressekonferanse.

Nyheten kom kun dager etter at Sveriges næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson gjorde det klart at den ikke har intensjon om å fortsette som storeier i flyselskapet, men sa at den var villig til å konvertere utestående gjeld til aksjer.

Wammen var klar på at det ikke kom uten betingelser og at det ble forutsatt at alle parter bidrar og at det kommer inn nye investorer.

– Vi vil ettergi gjeld, men vi planlegger også for å ha et eierskap på mellom 22 og 30 prosent. Dette bidraget er ikke uten betingelser. Det er ikke som om vi bare sender en sjekk til SAS, men i stedet er det en beskjed om at det er en stor og bred oppslutning på Folketinget, uttalte Wammen på pressekonferansen.

