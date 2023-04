Artikkelen fortsetter under annonsen

Oppdatert 12. april klokken 11.58 med kommentarer fra SAS om spekulasjoner rundt stryking av aksjen fra børs.

I de fem årene før koronapandemien brøt ut – perioden fra 2015 til 2019 – var snittet i mars-månedene nær 2,4 millioner passasjerer. Det vil si at selskapet med årets mars-tall på 1,9 millioner fortsatt har en del igjen før det når volumet det hadde før pandemien.

I mars endte fyllingsgraden på 76 prosent, som er en forbedring på syv prosentpoeng fra mars 2022. I januar og februar var passasjertallene på henholdsvis 1,4 og 1,5 millioner, mens fyllingsgraden var på 67 og 70 prosent.

SAS-aksjen falt onsdag formiddag nesten 30 prosent, og det har sannsynligvis andre hovedgrunner enn trafikktallene. Sist uke meldte SAS om skissene i en forestående kapitalinnhenting og det er spekulasjoner om aksjen kan strykes fra børsene i Stockholm, Oslo og København.

SAS avviser overfor DN at en slik beslutning er tatt.

Analytiker: – Beskjeden fremgang

Analysesjef Jacob Pedersen i danske Sydbank skriver at trafikktallene i seg selv bare viser en forsiktig fremgang og gjeninnhenting etter pandemien.

– I forhold til situasjonen de seneste månedene tegner det seg et bilde av en stadig «beskjeden» fremgang i inntektsgjenreisingen, skriver Pedersen i en oppdatering onsdag.

Han peker på at inntektene i mars var cirka 83 prosent av nivået før pandemien, det vil si sammenlignet med mars 2019. I månedene før har tilsvarende tall vært på 80–83 prosent av omsetningen før pandemien. Antall passasjerer var 76 prosent av nivået før pandemien. Pedersen peker på at snittinntektene på billettene, på fagspråket kalt yield, var marginalt vedre enn ventet.

SAS tilbakeviser beslutning

Tirsdag meldte konkurrenten Norwegian om passasjertrafikken for februar. I tillegg til «betydelig høyere» billettsalg for sommeren, meldte Norwegian om selskapet fløy drøyt 1,5 millioner passasjerer i mars

I analysen gjentar Pedersen at eksisterende aksjonærer trolig vil bli nullet ut når selskapet henter frisk kapital, og at aksjen kan tas av børs. Den danske avisen Berlingske skrev tirsdag at det jobbes med konkrete planer for å ta SAS-aksjen av børs.

SAS' investorkontakt Klas Landelius avkrefter i en epost til DN at det er tatt en beslutning om å stryke aksjen fra børslistene:

– Det går i dag ikke an å vite om de investorene som til slutt investerer i SAS foretrekker et selskap som er notert eller unotert.

SAS’ kapitalinnhenting Tidlig skjærtorsdag la SAS frem skissene i en tidsplan for å hente cirka 9,5 milliarder svenske kroner i frisk kapital.

Investorene i to kategorier kan gå inn med et minstebeløp på henholdsvis 350 millioner dollar (3,7 milliarder kroner) eller 25 millioner dollar (265 millioner kroner).

19. april behandles den foreløpige planen av konkursdomstolen i New York og kapitalinnhentingen blir trolig igangsatt etter det.

Målet er å ha en ny hovedeier klar innen 12 uker, det vil si innen 12. juli.

Det er fortsatt ukjent hvor stor del av «nye» SAS som vil bli eid av de nye investorene, og hvor mye av gjelden som blir gjort om til nye aksjer.

Den danske stat har sagt at det ønsker å eie 21–30 prosent av et fremtidig SAS.

Investorkontakten peker på at kapitalinnhentingen skal gjennomføres som en prosess i flere trinn og at utfallet er uklart.

Styrter på børs

Rett før helgen, i påskehøytidens helligdager, børsmeldte SAS en oppdatering om den forestående kapitalinnhentingen. Da de skandinaviske aksjemarkedene åpnet tirsdag, styrtet SAS-aksjen. Dermed har aksjonærene tilsynelatende fått øyne opp for at de vil kunne bli utradert når SAS henter 9,5 milliarder svenske kroner i ny egenkapital, samt konverterer 20 milliarder i gjeld.

At aksjonærene kan bli nullet som en følge av den tvungne refinansieringen i den amerikanske domstolen, er blitt gjentatt flere ganger av SAS. I november uttalte SAS-sjefen til DN:

– Når vi kommer ut av domstolen i USA, blir det ikke noe igjen for SAS-aksjonærene, sier van der Werff.

Til tross for at SAS-aksjen falt 12 prosent tirsdag og ytterligere nær 30 prosent onsdag, er fortsatt egenkapitalen i selskapet priset til 1,8 milliarder kroner på børsen.

– For n-te gang varsler SAS om at aksjonærenes verdier går tapt i emisjonen, samt enkelte av junior-kreditorene, konstaterer fondsforvalter Eivind Veddeng Sars i DNB.

Den tidligere aksjeanalytikeren påpeker at en prising på 1,8 milliarder kroner er alt for høyt:

– Gitt at dagens aksjonærers verdier blir nullet i den kommende emisjonen, er børsprisingen fortsatt altfor høy.

Veddeng Sars har som aksjefondsforvalter ikke mandat til å kjøpe aksjer utenfor børs, typisk for de aller fleste nordiske aksjefond. Om SAS-aksjen skulle blitt tatt av børs, vil SAS dermed miste en stor gruppe institusjonelle investorer.

