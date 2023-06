Artikkelen fortsetter under annonsen

Tapene for to av tre måneder var allerede kjent gjennom månedlige rapporter i SAS' konkursprosess. Torsdag morgen ble resultatene for flyselskapets andre kvartal i det avvikende regnskapsåret lagt frem i sin helhet.

Omsetningen endte på rett under ni milliarder svenske kroner, sammenlignet med cirka syv milliarder svenske kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt ble på minus 1,4 milliarder svenske kroner, sammenlignet med et tap på nesten 1,6 milliarder svenske kroner i samme kvartal i fjor.

«Lite eller ingen verdier igjen»

SAS-aksjen falt 11–12 prosent i åpningsminuttene da Oslo Børs åpnet torsdag morgen.

Det er knapt analytikere som følger SAS tett, men analysesjef Jacob Pedersen i danske Sydbank har på forhånd anslått et underskudd før skatt i kvartalet på like over 1,6 milliarder svenske kroner.

– Når sommersesongen står for døren har vi notert oss fortsatt positiv etterspørselsutvikling gjennom andre kvartal. Vi er fornøyde med den underliggende etterspørselen, til tross for usikkerheten i økonomien generelt, skriver SAS-sjef Anko van der Werff i rapporten.

I kvartalsrapporten opplyser SAS videre om fremgang i konkursbeskyttelsesprosessen (Chapter 11) i USA, og anslår å ha den ferdigstilt i løpet av andre halvår i år. Flyselskapet gjentar at det vil bli lite eller ingen verdi igjen for de eksisterende aksjonærene når rekonstruksjonen er ferdig.

SAS forventer heller ikke at det vil være mye igjen for de usikrede kreditorene etter at konkursprosessen er over.

Mindre tap, mer cash

Gjennom månedlige rapporteringer til konkursdomstolen i New York – som siden juli i fjor har behandlet Chapter 11-prosessen – er det kjent at SAS tapte vel 1,3 milliarder kroner i februar og mars i år. Det er underskuddet i april som utgjør resten av tapet i kvartalet.

Tidligere har SAS-ledelsen varslet at underskuddet for hele innværende regnskapsår frem til oktober trolig vil ende på fire–fem milliarder svenske kroner.

Det mest positive under gjeninnhentingen de siste månedene: Kontantbeholdningen har økt frem mot den viktige sommersesongen. Ved nyttår var det 5,1 milliarder svenske kroner i kontanter, og så økte beholdningen til 5,8 milliarder svenske kroner ved utgangen av mars. Ved utgangen av april var kontantbeholdningen på 5,6 milliarder kroner.

Første tidsfrist: 26. juni

– Vi har en ambisiøs plan som vi følger for kapitalinnhentingen og kostnadsbesparelsene, sier konserndirektør Kjetil Håbjørg i SAS-ledelsen torsdag morgen.

Norgessjef i SAS, Kjetil Håbjørg. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold) Mer...

Han understreker at den rettslige prosessen i USA, der selskapet er under konkursbehandling, har godkjent innhentingen av 9,5 milliarder svenske kroner i ny egenkapital.

Nå har selskapet satt som mål å ha ting på plass i «andre halvdel av august».

Første frist er om tre–fire uker: Innen 26. juni må potensielle budgivere melde seg med et såkalt «indikativt» bud.

– Vi er helt i startfasen og kan ikke si noe om investorinteressen så langt. Det er satt av noen uker til denne prosessen, sier Håbjørg.

SAS har vært nødt til å utsette den finansielle restruktureringen flere ganger. Ifølge Håbjørg påvirkes ikke driften av rettsprossen i New York.

Tidsplan for SAS' kapitalinnhenting 15. mai: Domstolen i New York godkjente planen, og prosessen med å hente egenkapital startet.

Domstolen i New York godkjente planen, og prosessen med å hente egenkapital startet. 26. juni: Deadline for budgivere til å levere inn et indikativt bud.

Deadline for budgivere til å levere inn et indikativt bud. 14. august: Frist for interessenter til å levere endelig bud. Dersom det er flere budgivere eller interessenter med likeverdige bud, finnes det mulighet for å avholde en budrunde.

Frist for interessenter til å levere endelig bud. Dersom det er flere budgivere eller interessenter med likeverdige bud, finnes det mulighet for å avholde en budrunde. 17./24. august: Offentliggjøring av identiteten til den eller de som skal skyte inn frisk kapital.

– Vi opplever god etterspørsel til tross for rentenivået og andre kostnader folk opplever.

På spørsmål om de siste salgstilbudene i mai skyldes utfordringer med salget, sier Håbjørg:

– Kampanjene brukes i lansering av nye ruter og produkter, som salg av biodrivstoff.

En forbedret etterspørsel gjennom vinteren gjorde at SAS-sjef Anko van der Werff i april droppet halve lånet som finansierer konkursprosessen. I stedet for syv milliarder kroner gjennom et brolån fra det amerikanske risikofondet Apollo Capital Management, vil selskapet klare seg med halvparten av lånet.

Få dager senere, 19. april, valgte dommeren gjennom en høring i konkursprosessen å utsette en godkjennelse av en planlagt kapitalinnhenting på «minst» 9,5 milliarder svenske kroner.

Han hadde betenkeligheter om at noen fikk gå «fast track» på bekostning av andre investorer.

SAS ab, resultat per 2. kvartal (i millioner SEK) 2023 2022 Endring Omsetning 16851 12593 33,8% Driftsresultat (ebit) -3620 -2092 -% Resultat før skatt -3863 -4154 -%

Kapitaljakt godkjent

Dommerens betenkeligheter handlet enkelt forklart om en særbehandling av Den danske stat gjennom den planlagte kapitalinnhentingen. Ifølge planene skulle alle nye eiere gi en forhåndsgodkjennelse av Danmark som storeier i «nye» SAS.

15. mai godkjente dommeren en ny plan som i mindre grad ga Danmark noen garantier, men fortsatt gir selskapet klart uttrykk for at Danmark må være en stor part om kapitalinnhentingen skal lykkes. Dermed er prosessen frem mot siste halvdel av juli trolig tilbake på sporet igjen. I mellomtiden har det imidlertid kommet en nedslående EU-dom som sier at statlig koronahjelp fra Danmark og Sverige var ulovlig.

