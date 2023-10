Artikkelen fortsetter under annonsen

Sent tirsdag ettermiddag var de to øverste herrene i SAS klare for å avsløre en godt bevart hemmelighet inntil det siste.

Styreleder Carsten Dilling og konsernsjef Anko van der Werff møtte et stort pressekorps ved hovedkontoret i Stockholm, og kunne fortelle om status i jakten på «minst» 9,5 milliarder kroner i frisk egenkapital.

Nederlenderen Anko van der Werff til SAS inn i Air France-KLM-familien. Her på vei til pressekonferansen tirsdag.

I meldingen kommer det frem at følgende er nye hovedeiere i SAS:

Air France-KLM, med 19,9 prosent av selskapet.

Den danske stat, med 25,8 prosent.

Castlelake, en internasjonal fondsforvalter, med 32 prosent.

Lind Invest, et dansk family office , med 8,6 prosent.

, med 8,6 prosent. De resterende 13,6 prosent vil trolig eies av kreditorer som får gjort om gjeld til aksjer.

De fire nye hovedeierne går inn med 1,175 milliarder dollar i friske penger i selskapet, hvilket tilsvarer snaue 13 milliarder svenske kroner (og omtrent det samme i norske).

– Husk at vårt mål var på litt over ni milliarder svenske kroner, sier styreleder Carsten Dilling fra scenen.

Andre nøkkelelementer i planen er dette:

SAS skal av børs i alle de skandinaviske hovedstedene.

Dagens aksjonærer mister alt.

Selskapet forlater Star Alliance.

Dilling sier den endelige avtalen ble signert kun minutter før pressekonferansen tirsdag.

Styreleder Carsten Dilling (fra høyre) og Anko van der Werff presenterer nye eiere i SAS på en pressekonferanse i Stockholm.

– Ved å sikre oss denne kapitalen, har vi sikret oss en av de pilarene i vår plan, SAS Forward, og den vil også hjelpe oss ut av Chapter 11-prosessen i USA, sier han, og refererer til den omfattende restruktureringsprosessen som pågår i amerikansk rett og som gir selskapet konkursbeskyttelse.

Eurobonus kan fordufte

– Dette vil sikre at vi er fremst i luftfarten også i årene som kommer, sier en selvsikker van der Werff.

Anko van der Werf møtte til et godt regissert pressemøte tirsdag.

Ifølge ham kommer ikke SAS' lojalitetsprogram Eurobonus til å ryke med det første, men det kan det fort gjøre etter hvert som eierskiftet er på plass.

– Vi vil også søke å utnytte og øke samarbeidet med Air France-KLM, og de andre fly selskapene rundt den gruppen, sier SAS-sjefen.

Mens den danske stat har uttrykt et ønske om å sikre internasjonal trafikk på flyplassen Kastrup, som indirekte påvirker danske økonomi betydelig, er Air France-KLMs interesser mer industrielle. De nye finansielle partnerne har vært ukjente i Norge.

Castlelake har britisk fotfeste og luftfart som et av sine tre nisjeområder. Forvalteren ble etablert i 2005, og satser på eiendom og «spesielle finansielle tilfeller» i tillegg. Castlelake har 240 milliarder kroner under forvaltning, og får en finansiell partner i den danske investoren Henrik Lind. Hans Lind Invest hadde ved utgangen av fjoråret en portefølje på 14,3 milliarder kroner.

Bryter med Star Alliance

Den nye eierkonstellasjonen betyr også at SAS bryter med Star Alliance og går over til den konkurrerende alliansen Skyteam.

Tre allianser på flyhimmelen Star Alliance En flyallianse startet i 1997 med SAS som én av fem grunnleggere.

Er i dag den største av de globale alliansene med 26 flyselskaper som fullverdige medlemmer.

Disse har en samlet flåte på litt over 5000 fly som trafikkerer nesten 1300 flyplasser i 195 land. Sky Team Grunnlagt i år 2000 med Air France, amerikanske Delta, Korean Air og Aeroméxico som de første medlemmene.

Består i dag av 19 flyselskaper, og har hovedkvarter på Schiphol-flyplassen i Amsterdam, der KLM har sitt knutepunkt.

Alliansen har en samlet flåte på vel 3000 fly som trafikkerer mer enn 1100 flyplasser i 175 land. Oneworld Grunnlagt i 1999, og med British Airways og American Airlines blant de første medlemmene.

Består av totalt 13 flyselskaper.

Cirka 3300 fly er jevnlig innom mer enn 1000 flyplasser i 170 land.

Det går samtidig frem at SAS tas av børs som et eget notert selskap. Det er ventet å skje i andre kvartal 2024. Dermed ligger det an til at dagens aksjonærer også mister alle verdier når selskapet kommer ut av konkursprosessen.

Tirsdagen opplyses det at de usikrede kreditorene nå ligger an til å få igjen et sted mellom fem og 20 prosent av de utestående beløpene. Det kan innebære store tap for den norske stat. Styreleder Dilling sier at størrelsen på tilbakebetalingen kan påvirkes av de videre stegene transaksjonen skal gjennom.

Kjent med Air France-KLM

Den nederlandske delen av Air France-KLM er spesielt godt kjent for dagens SAS-ledelse.

Dagens SAS-sjef Anko van der Werff var tidlig i karrieren regionsjef for KLM i Sverige, Finland og Baltikum i flere år, før karrieren tok ham videre til ledelsen i blant annet Qatar Airways og Aeroméxico. Høsten 2021 landet han som ny toppsjef for SAS etter forgjengeren Rickard Gustafson.

For bare én måned siden kom en annen nederlender inn i SAS-ledelsen. Paul Verhagen ble presentert som ny kommersiell direktør, også han med erfaring som regiondirektør for Air France-KLM i Norge, Finland og Baltikum. Verhagen har også senere vært med van der Werff i ledelsen av Aeroméxico. Anko van der Werf har en lang luftfartskarriere bak seg, blant annet i Air France-KLM.

På spørsmål fra DN om van der Werff føler en ekstra stolthet over å flette hans hjemlands flyselskap sammen med SAS, svarer han:

– I denne industrien handler det ikke om hvilket pass man har – dette er noe mye større. Denne transaksjonen vil gjøre det mulig for oss å være en del av noe større.

Apollo som långiver

Gjennom prosessen i domstolene har SAS siden august i fjor hatt en kostbar lånefinansiering fra det amerikanske fondet Apollo Global Management – et brolån på mer enn 3,5 milliarder kroner. Apollo er også flere ganger knyttet til SAS som en mulig fremtidig hovedeier. Fondet har hatt to alternative veier inn på eiersiden: Det kunne gjøre om milliardgjelden til aksjer, og eventuelt gå inn med ytterligere ny kapital i tillegg.

Derimot viser det seg nå at Apollo ikke blir med videre som eier i SAS. De har vært med som budgiver, men vant ikke frem i budprosessen.

Til et spørsmål om hvorfor Apollo ikke gjør om gjeld til egenkapital, sier Anko van der Werff:

– Vi har gjennomført et veldig nøye egenkapitalløp her, og det er lagt opp slik at det beste budet vinner. Ikke la det være noen tvil om det. Utover det vil vi ikke kommentere hva som sagt i forhandlingene.

Anko van der Werf (fra venstre) og styreleder Carsten Dilling tirsdag.

Det er også klart at brolånet fra Apollo blir refinansiert til et nytt og større brolån på rundt fem milliarder kroner.

I tillegg har den danske stat vært klar på at det ønsker å eie mellom 21 og 30 prosent av «nye» SAS. Tirsdag rundt lunsj kunne dansk TV 2 fortelle at den danske stat er med blant de store eierne som går inn med friske penger. De vil eie 25,8 prosent av nye SAS.

Analytiker Jacob Pedersen i Sydbank har gjentatte ganger pekt på at dagens aksjonærer vil miste alle, eller nesten alle, verdiene i forbindelse med konkursprosessen.