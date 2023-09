Artikkelen fortsetter under annonsen

SAS leverte tirsdag morgen inn månedlige regnskapstall i forbindelse med den pågående konkursprosessen (Chapter 11) i en domstol i New York.

Tallene viser at SAS hadde en omsetning på fire milliarder svenske kroner i august i år, og et resultat etter skatt i perioden på minus 638 millioner svenske kroner.

Budfrist i morges

Samtidig har SAS nådd en viktig milepæl i morges: Klokken 06.00 norsk tid – ved midnatt New York-tid – gikk fristen ut for å levere inn bud i den pågående kapitalinnhentingen. Ved fristens utløp skal juristene i New York, i samarbeid med finansielle rådgivere, gå gjennom budene.

Tirsdag morgen bekrefter selskapet at fristen ble holdt, og at det nå vurderer budene som er kommet inn. En vinner av budkampen offentliggjøres senere, skriver selskapet.

Tapene fortsatt store

Til sammenligning hadde SAS et underskudd på 760 millioner kroner i samme måned i fjor. Også i fjor høst ble det vist frem månedlige regnskapstall gjennom prosessen som nettopp var kommet i gang. Nå har prosessen pågått i mer enn ett år, og vil ventelig avsluttes til vinteren.

SAS forholder seg til et avvikende regnskapsår som går fra november til oktober, og månedsrapporten for august kommer etter at selskapet rapporterte kvartalstall i begynnelsen av september. Da var underskuddet for regnskapsårets tre første kvartaler og perioden november til juli på drøyt 3,7 milliarder svenske kroner. Månedsoppdateringen for august viser at underskuddet nå er oppe i 4,4 milliarder.