SAS fikk et resultat før skatt for juni måned isolert på 161 millioner svenske kroner. Omsetningen i måneden er økende og reflekterer økende etterspørsel frem mot høysesongen om sommeren.

Det viser en månedlig oversikt innlevert til konkursdomstolen i New York, der selskapet er pliktig til å levere inn enkelte nøkkeltall på månedsbasis så lenge Chapter 11-prosessen pågår.

Ifølge den samme oversikten har kontantbeholdningen i løpet av juni utviklet seg fra litt under 6,7 milliarder svenske kroner til 7,1 milliarder svenske kroner – en økning på 455 millioner.

SAS søkte om konkursbeskyttelse 5. juli i fjor – midt under en lammende pilotstreik – og sa i en oppdatering før sommeren i år at prosessen trolig vil pågå til slutten av dette året.

På syv måneder siden november i fjor er SAS' underskuddet etter skatt på samlet 4,8 milliarder svenske kroner.

Onsdag spratt aksjen opp mer enn 20 prosent, men falt senere tilbake. Aksjen er likevel ned mer 80 prosent på to år og verdsatt til 2,7 milliarder kroner på børs. Analytiker Jacob Pedersen i Sydbank har gjentatte ganger pekt på at dagens aksjonærer vil miste alle, eller nesten alle, verdiene i forbindelse med konkursprosessen.

De første budene er inne

Før sommeren ble det også en endring av tidsplanen for å hente «minst» 9,5 milliarder svenske kroner i frisk kapital. Prosessen ble skjøvet noen uker og 17. juli var det frist for potensielle budgivere å levere inn et foreløpig, «indikativt» bud. DN meldte den gang at dagens største private eier, Wallenberg-fondene i Sverige, aktivt så på muligheten for å legge inn bud på deler av aksjene i «nye» SAS.

I tillegg er det ventet at den danske stat og det amerikanske risikofondet Apollo Capital Management vil bli med som store eiere i «nye» SAS.

Tidsplan for SAS' kapitalinnhenting 15. mai: Domstolen i New York godkjente planen, og prosessen med å hente egenkapital startet.

Domstolen i New York godkjente planen, og prosessen med å hente egenkapital startet. 17. juli (tidl. 26. juni): Deadline for budgivere til å levere inn et indikativt bud.

Deadline for budgivere til å levere inn et indikativt bud. 18. september (tidl. 14. august): Frist for interessenter til å levere endelig bud. Dersom det er flere budgivere eller interessenter med likeverdige bud, finnes det mulighet for å avholde en budrunde.

Frist for interessenter til å levere endelig bud. Dersom det er flere budgivere eller interessenter med likeverdige bud, finnes det mulighet for å avholde en budrunde. Slutten av september: Offentliggjøring av identiteten til den eller de som skal skyte inn frisk kapital.

De endelige budfristene er i midten og slutten av september.

Må tjene penger heretter

SAS-ledelsen anslo så sent som i starten av juni – ved fremleggelse av resultatet for perioden fra november 2022 til april 2023 – at hele regnskapsåret fra november 2022 til oktober 2023 ville ende med et resultat før skatt på minus fire–fem milliarder svenske kroner.

På det tidspunktet var halvårsresultatet allerede minus 3,9 milliarder svenske kroner før skatt. Det betyr at det nå haster for SAS å tette tapssluket om resultatutviklingen skal bli i tråd med hvordan ledelsen ser for seg utviklingen.