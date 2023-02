Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag morgen ble det kjent at SAS endte opp med et negativt driftsresultat på 2,6 milliarder svenske kroner i perioden fra november i fjor til januar i år.

Bunnlinjen etter at skatteregningen var betalt, endte på minus 2,7 milliarder, hvorav mer enn én milliard svenske kroner ble tapt i januar alene. Fra før var det nemlig kjent at november og desember ga et underskudd på 1,5 milliarder.

Til DN er det en optimistisk toppsjef som tross de negative resultatene uttrykker lettelse over økt etterspørsel:

– Vi kommer til å tape penger også i år, men vi forventer nå at vi vil være tilbake på 100 prosents etterspørsel i 2024. Neste år blir comeback-året for SAS.

Men før han kommer dit, skal han gjennom en finansiell tørketrommel i New York. Der virker det å komme nye forsinkelser.

Trenger mer penger

SAS søkte om konkursbehandling i USA, såkalt Chapter 11, i juli i fjor, og sa den gang at målet var å komme gjennom domstolsprosessen i løpet av 12 måneder. I forbindelse med årsresultatet utpå senhøsten ble det tydelig at denne fristen så ut til å ryke.

Selskapet har selv gjennom rettsdokumenter i USA de siste ukene og månedene argumentert for at en avslutning i domstolene trolig vil skje «i andre halvår» i 2023.

– Da vi søkte om Chapter 11-behandlingen første uken i juli i fjor, sa vi at det ville ta «rundt ett år». Men, som vi sa i høst, kommer det til å trekke ut i andre halvår i år før vi er klare, sier van der Werff til DN torsdag.

Rettsprosessen er svinedyr og krever en brolånfinansiering, kjent som en DIP-finansiering, og første del av totalbeløpet på syv milliarder kroner ble utbetalt i september i fjor. Planen var også at siste halvdel av beløpet skulle utbetales på høsten i fjor, men det ble utsatt i flere omganger.

Pengeoverføringen har fortsatt ikke skjedd.

SAS’ konkursprosess SAS søkte om konkursbehandling i USA 5. juli – dagen etter at den lammende pilotstreiken startet.

Dermed har SAS «søkt om beskyttelse i en konkurs» og er de facto konkurs. Likevel kan driften fortsette omtrent som vanlig.

Gjennom domstolen i New York må SAS sammen med finansielle og juridiske rådgivere forhandle med kreditorer om kutt av gjeld og tilbakelevering av fly.

SAS vil overtale leasingselskapene til en lavere leie på flyene i fremtiden, og ønsker å beholde de mest moderne flyene.

Prosessen er kostbar, og rådgiverne kan få betalt mer enn to milliarder kroner på ett år.

Med i regnestykket er et brolån (debtor-in-possession-financing, eller dip-finansiering) på syv milliarder kroner fra fondsforvalteren Apollo Capital Management i USA.

– Vi skal hente ny egenkapital og vi skal ha på plass den andre delen av DIP-lånet nå i løpet av andre kvartal, sier van der Werff.

Gitt at SAS følger et avvikende regnskapsår innebærer det at selskapet skal starte de to transaksjonene innen april. I tillegg til å sanere og konvertere 20 milliarder i gjeld til egenkapital, er SAS' ambisjon å hente inn 9,5 milliarder i frisk egenkapital.

– Vi vurderer kontinuerlig våre planer, og vi vil fortsatt ha den andre DIP-utbetalingen. Men vinterens kontantbeholdning er større enn den vi hadde forventet å ha, og dermed kan vi i et rent likviditetsperspektiv klare oss uten, sier van der Werff, vel vitende om at kontantbeholdningen faktisk falt fra 8,7 til 5,3 milliarder kroner gjennom kvartalet.

Å kutte DIP-rammen vil trolig innebære kraftige endringer i låneavtalen med Apollo Capital Management, som har signert avtalen på syv milliarder kroner.

Kreditor er bekymret

I New York-domstolen har en institusjon for en gruppering av ulike gjeldsinvestorer – tillitsmannen U.S. Trustee – tidligere i måneden argumentert for at SAS er nødt til å få til flere effektiviseringer for deretter å få utbetalt brolånet og lykkes med innhenting av frisk egenkapital:

«Usikkerheten U.S. Trustee viser til, handler om det faktum at skyldneren fortsatt ikke har vist frem en plan for reorganisering av virksomheten og heller ikke er i mål med varslede kostnadskutt,» står det i dokumentet.

– Vi respekterer alle parter i rettsprosessen, og vi setter vår lit til at dommeren tar de avgjørelsene han må ta. Det er opp til ham, sier van der Werff.

SAS ble enig med to fagforeninger for de norske kabinansatte om nye kollektivavtaler i november, men fortsatt gjenstår forhandlinger med de kabinansatte i Sverige og Danmark. For disse ansatte er dagens kollektivavtaler gyldig til utgangen av mars 2023, altså drøyt én måned til.

SAS trenger trolig en ny og forbedret avtale med de kabinansatte i Sverige og Danmark for å få til effektiviseringer, og utbetalt resten av brolånet. SAS-sjefen viser til at forhandlingene i Danmark og Sverige er sentralstyrt, og at SAS ikke kan påvirke fortgangen i disse.

Enighet med pilotkorpset om effektiviseringer ble nådd etter 15 dagers streik sist sommer.

Nok igjen til rådgiverne

U.S. Trustee er også bekymret for at det blir nok igjen i boet til de usikrede kreditorene og reagerer på størrelsen på honorarene som går til SAS' advokater og finansielle rådgivere.

Gjennom rettsdokumentene argumenterte SAS' advokater senest i starten av februar for at SAS venter å innfri alle deler av DIP-låneavtalen i tide, altså før pengekrisen blir akutt. Den gang ble det slått fast at den frie kontantstrømmen var på 467 millioner dollar (cirka 4,8 milliarder kroner) ved utgangen av 2022.

I de samme dokumentene ble det argumentert for at SAS fortsatt har penger til å betale rådgiverne i Chapter 11-prosessen månedlige honorarer, men at det gjenstår å få utbetalt siste halvdel av brolånet.

– Som sagt er det dommeren som leder rettsprosessen, og det er ikke mye vi kan gjøre. Vi er ikke bekymret og vi er komfortable når det gjelder fremdriften, sier van der Werff.