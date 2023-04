Artikkelen fortsetter under annonsen

På en høring i konkursdomstolen i New York onsdag sto neste steg i SAS' refinansiering sto på agendaen. Dommer Michael E. Wiles skulle ta stilling til planene om å hente inntil 9,5 milliarder svenske kroner i frisk egenkapital.

Dommeren protesterte

Dommeren endte med ikke å godta kapitalinnhentingen som planlagt, og utsatte den, etter knapt en halvtimes diskusjon i domstolen.

SAS' advokat i høringen, Kelly Di Blasi ved advokatkontoret Weil, Gotshal & Manger, innledet møtet ved å si at det ikke har kommet inn noen protester på den planlagte skissen i kapitalinnhentingen, og spurte deretter om dommeren hadde noen innvendinger.

Dommer Wiles gikk først inn på det han kalte en «veldig tettpakket tidslinje» med bestemte tidsfrister de kommende 12 ukene – frem til prosessen skal avsluttes i midten av juli – og med ulike forbehold om at ulike steg i prosessen nås i tide.

Wiles trakk deretter frem en forhåndsgodkjennnelse av tegningsretter for den danske staten som en av de nye hovedeierne gjennom kapitalinnhentingen, og at skissen legger til grunn at alle budgivere må akseptere slike rettigheter for Danmark slik det er formulert i dag.

– Du forventer at jeg skal godkjenne en «lock in» av en bestemt investor uten at denne investoren har forpliktet seg til en slik innlåsing, sa Wiles om diskusjonen.

– Det er høyst uvanlig for meg, og jeg har problemer med å godta det, for å være ærlig.

Etter noe diskusjon frem og tilbake, blant annet med en kreditorgruppering, konkluderte dommeren:

– Jeg kan ikke gjøre det du ber meg om, jeg synes ikke det er passende. Vi kan ikke stenge igjen dører på den måten.

SAS' advokat Di Blasi ba om å få legge frem et alternativt forslag, og viste til at SAS ikke ser noen løsning uten at Danmark er med som ny hovedeier. Hun ba om at prosessen ble godkjent og at formuleringene med Danmark som en større deltaker i kapitalinnhentingen ble gjennomgått på nytt.

Til slutt ba Wiles om at en omformulert skisse ble lagt frem for retten. Deretter ble møtet hevet. Det kom ikke frem av møtet når SAS' advokater vil være klar med en ny plan til domstolen.

SAS' investorkontakt Klas Landelius skriver i en epost til DN:

– Vi vil gå gjennom rettens kommentarer til kapitalinnhentingsprosedyren og revidere i den grad det er nødvendig. Vi har ingen flere kommentarer for øyeblikket.

Låner bare halvparten

Konsernsjef Anko van der Werff jobber med en refinansiering som handler om ny egenkapital, store kostnadskutt og kutt av 20 milliarder svenske kroner i gjeld. Det har siden konkursprosessen åpnet i juli i fjor vært åpent hvor mye av dette som kunne bli omgjort til aksjekapital.

SAS meldte i påsken om startskuddet for kapitalinnhentingen, men var da svært vag om detaljene utover det som allerede tidligere var meldt.

Mandag morgen meldte SAS at kun første del av brolånet, som tas opp hos den amerikanske kapital- og fondsforvalteren Apollo Global Management, blir anvendt inntil videre. Det betyr at Apollos inngang i emisjonen trolig også blir noe lavere, da SAS' gjeld til Apollo blir på 3,5 milliarder kroner pluss renter og ikke fullt ut syv milliarder. Apollo har i låneavtalen fått en mulighet for å gå inn som aksjonær, gitt visse betingelser.