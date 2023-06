Artikkelen fortsetter under annonsen

Det pågår en langvarig kapitalinnhenting til SAS – gjennom våren sommeren og høsten – og før helgen ble prosessen utvidet med cirka fire uker.

Gjennom dokumenter i konkursdomstolen i New York kommer det frem at den mest sannsynlige budgiveren har møtt på juridiske utfordringer, skriver danske Berlingske.

Kan få nei til majoritet

Det amerikanske risikofondet Apollo Capital Management ga SAS et brolån i konkursprosessen i fjor på cirka syv milliarder kroner. SAS har foreløpig nøyd seg med å dra på halvparten av lånebeløpet. Det har også vært kjent at Apollo ønsker seg en sentral rolle i den pågående kapitalinnhentingen og ville ideelt sett eie mellom 50 og 70 prosent av «nye» SAS.

Nå har Apollo møtt på juridiske utfordringer fordi eierskapsregler forhindrer ikke-europeiske selskaper å eie mer enn 49,9 prosent i ett europeisk flyselskap. Det skal, ifølge Berlingskes kilder, løses ved at Apollos amerikanske fond byr på 49,9 prosent. Deretter skal det legges inn et bud på ytterligere 20 prosent av SAS gjennom et europeisk fond eller i samarbeid med en annen aktør. Likevel er det bekymringer for at EU kan vende tommelen ned for en slik løsning, og det er usikkert om Apollo lykkes med å få en ny budgiver frem i lyset.

Tidsplan for SAS' kapitalinnhenting 15. mai: Domstolen i New York godkjente planen, og prosessen med å hente egenkapital startet.

Domstolen i New York godkjente planen, og prosessen med å hente egenkapital startet. 17. juli (tidl. 26. juni): Deadline for budgivere til å levere inn et indikativt bud.

Deadline for budgivere til å levere inn et indikativt bud. 18. september (tidl. 14. august): Frist for interessenter til å levere endelig bud. Dersom det er flere budgivere eller interessenter med likeverdige bud, finnes det mulighet for å avholde en budrunde.

Frist for interessenter til å levere endelig bud. Dersom det er flere budgivere eller interessenter med likeverdige bud, finnes det mulighet for å avholde en budrunde. Slutten av september: Offentliggjøring av identiteten til den eller de som skal skyte inn frisk kapital.

Sist uke medte SAS om «stor interesse» fra strategiske og finansielle investorer i jakten på «minst» 9,5 milliarder svenske kroner i frisk egenkapital.

Til Berlingske sier kilder at «det er flere enn Apollo, men utvalget er begrenset».

DN har vært i kontakt med en talsperson for Apollo, som ikke vil kommentere avisens opplysninger ytterligere, eller si om det er aktuelt å by sammen med en annen finansiell aktør.

Kan gi enerett

Den danske stat har sagt flere ganger at det vil bidra med 22 til 30 prosent av egenkapitalen i «nye» SAS. Gjennom rettsdokumentene i New York kommer det frem at denne investeringen skjer med en forventning om at SAS beholder Kastrup-flyplassen som et stort knutepunkt i fremtiden. Det er også tatt med en formulering om at en budgiver som forplikter seg til Danmarks foreslåtte aksjonæravtale, vil få en stor fordel i budprosessen og kan bli valgt som eneste budgiver i tillegg til SAS.