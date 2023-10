Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har gått litt over to uker siden SAS overraskende meldte at et konsortium av flyselskapet Air France-KLM og tre andre investorer hadde vunnet budkampen om selskapet. Torsdag sist uke var det en rettslig høring i konkursdomstolen i New York, og det kom frem at partene foreløpig har signert på et ikke-forpliktende bud. Det gjensto onsdag fortsatt for partene å signere en endelig kjøpsavtale. I mellomtiden blir også en utbetaling av tre millioner dollar for å dekke budgivernes kostnader holdt tilbake.

Finansprofessor Bjørn Espen Eckbo.

Finansprofessor Bjørn Espen Eckbo ved Dartmouth College i New Hampshire, nord for Boston, ble overrasket over utfallet av budkampen tidlig i oktober.

– Det mest overraskende var kanskje at et annet flyselskap var interessert i å konkurrere om SAS-aksjene, sier Eckbo.

Eckbo har konkursprosesser i USA som spesialfelt, og særlig innenfor Chapter 11-prosesser, der selskapet kan drive videre som før mens prosessen pågår i domstolen. Eckbo har studert mer enn 400 ulike brolån gitt under Chapter 11-prosesser, såkalt debtor-in-possession financing, eller DIP-lån.

Spent på fondet Apollo

Ifølge E24 kom det frem under høringen i New York sist uke at SAS' långiver under konkursprosessen, amerikanske Apollo Global Management, fortsatt er med i forhandlingene. Det betyr at de kan bli med i konsortiet som eier SAS i fremtiden, og i teorien kan de også prøve seg på et motbud.

Eckbo tror det første scenarioet er mest aktuelt – og at SAS har en stor interesse av det for å få ned gjeldsbyrden.

– En rett til å kjøpe aksjer trenger ikke være en formell del av DIP-låneavtalen. Det er fordi selskapet som trekker på DIP-lånet ofte foretrekker å innfri lånet med aksjer, i stedet for kontanter. Det letter jo på likviditetsproblemet, samt at det trekker inn en annen sterk eier for fremtiden, sier Eckbo.

Senest i helgen meldte Reuters at Apollo fortsatt er med som en «aktiv budgiver», og at Apollo søker å gå inn med ytterligere frisk kapital, i tillegg til pengene som de øvrige budgiverne går inn med. En stor del av pengene fra budet som vant, var i form av gjeld, og ikke bare egenkapital som opprinnelig ønsket av SAS.

Apollo kan altså likevel bli en betydelig eier, i tillegg til det amerikanske fondet Castlelake, Air France-KLM, den danske stat og Lind Invest. DN har denne uken henvendt seg til Apollos presseteam, men har ikke fått svar på om långiveren fortsatt er med som «aktiv» budgiver, i tillegg til långiver.

En avklaring om en kjøpsavtale var ventet bare få dager etter høringen sist uke, men onsdag ettermiddag jobbet partene fortsatt med detaljene.

SAS ville onsdag ikke svare på om det nærmer seg en avklaring, eller om Apollo fortsatt er med som en av budgiverne.

SAS-sjef Anko van der Werff (til venstre) og styreleder Carsten Dilling må fortsatt få en endelig kjøpsavtale i havn.

En industriell løsning

Eckbo henviser til hva som er vanlig i de fleste lignende prosesser han har sett på.

80 prosent av långiverne bak typiske DIP-lån er banker. Vanlige banker blir så godt som aldri med videre på eiersiden i selskapet etter en Chapter 11-prosess.

De resterende långiverne i DIP-lån er andre finansielle aktører, og typisk oppkjøpsfond.

– Det skjer aldri når DIP-långiveren er en bank, fordi amerikanske banker ikke kan eie aksjer i selskaper de finansierer, sier Eckbo.

Han ser derimot at fond som Apollo veldig ofte gjør om gjeld til aksjer. Dette ville også ha redusert gjeldsbyrden til «nye» SAS. Et konkurrerende bud har Eckbo lite tro på, og i så fall må enda et konkurrerende flyselskap inn i ringen.

– At Apollo denne gang tapte til en rivaliserende budgiver kan forklares med at konkurrenten er et annet flyselskap, og ikke en finansiell budgiver. Innen fusjoner og oppkjøp taper ofte finansielle budgivere til de industrielle, fordi sistnevnte kan få til synergieffekter, sier Eckbo.

Han karakteriserer det som et bra arbeid av SAS å få en industriell aktør inn i budkampen.