Artikkelen fortsetter under annonsen

Det ble en brå vending i refinansieringen av SAS onsdag, da selskapets egne rådgivere meldte om et lånebrudd, mislighold av et milliardlån og faren for at pengene fra billettsalget kan stoppe opp.

Natt til torsdag norsk tid har långiveren i konkursprosessen, Apollo Global Management i USA, sendt inn en offisiell klage til domstolen i New York. Apollo har ytt SAS en brofinansiering – et milliardlån under konkursprosessen – som egentlig forfaller 26. desember i år, og hevder SAS har misligholdt dette lånet.

Gjennom klagen kommer det frem at forholdet mellom Apollo og SAS er på frysepunktet etter at førstnevnte tapte budkampen om å bli ny eier i SAS for noen uker siden.

Apollo mener SAS skylder dem mer penger enn hittil kjent for å løse dem ut fra brofinansieringen.

Apollo mener SAS har brutt en viktig «milepæl» gjennom låneavtalen og ga beskjed om dette til Apollo så sent som dagen før fristen løp ut sist lørdag.

Apollo hevder SAS har truet dem med søksmål om Apollos klage skulle forsinke prosessen med en refinansiering, og dermed tiltre pantet som låneavtalen omfatter.

Apollo hevder SAS og flyselskapets advokater har motsatt seg en omformulering av teksten som dommeren skal ta stilling til torsdag, og som vil være mer til fordel for Apollo.

Vil ha 123 mill. ekstra

Gjennom brofinansieringen – såkalt debtor-in-possession financing eller DIP-lån – har Apollo gitt SAS 350 millioner dollar (3,9 milliarder kroner med dagens kurs) i lån for å finansiere prosessen i domstolene. Dette lånet forfaller egentlig 26. desember i år, og låneavtalen ga mulighet til å forlenge avtalen til 26. mars 2024.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Senere har hele konkursprosessen blitt utsatt i flere omganger, også utover den siste fristen for lånet, og lånet måtte uansett refinansieres.

Budkampen i SAS endte 3. oktober med at Air France-KLM og tre andre investorer vant frem, mens Apollo tapte kampen.

De nye SAS-eierne Castlelake (investeringsfond): 32 prosent av aksjene, 55 prosent av konvertibel gjeld

av aksjene, 55 prosent av konvertibel gjeld Den danske stat: 26 prosent av aksjene, 30 prosent av konvertibel gjeld

av aksjene, 30 prosent av konvertibel gjeld Air France-KLM: 19,9 prosent av aksjene, fem prosent av konvertibel gjeld

av aksjene, fem prosent av konvertibel gjeld Lind Invest: 8,6 prosent av aksjene, ti prosent av konvertibel gjeld

av aksjene, ti prosent av konvertibel gjeld Andre (usikrede kreditorer): 13,5 prosent av aksjene

I en gjennomgåelse onsdag skrev SAS' finansielle rådgiver John Luth at flyselskapet har satt av 450 millioner dollar for å tilbakebetale Apollo og DIP-lånet. Apollo skriver i sin klage at de har 461 millioner dollar til gode – det vil si 11 millioner dollar, eller 123 millioner kroner – mer enn SAS har regnet seg frem til.

Samlet hevder Apollo altså at de skal få tilbake 111 millioner dollar utover selve lånebeløpet på 350 millioner dollar – og dette ekstrabeløpet tilsvarer vel 1,2 milliarder kroner. Det kommer i tillegg til vel åtte prosent rente på lånet som har påløpt gjennom det siste året.

Krangler om tidsfrist

Bakgrunnen for Apollos klage er at SAS brøt en viktig tidsfrist gjennom lånevilkårene 5. november, altså sist søndag, knyttet til en ny tidsplan og oversikt over finansieringen frem i tid («disclosure statement milestone»).

Apollo hevder de fikk beskjed om dette først dagen i forveien, 4. november, altså samme dag som en investeringsavtale ble signert med Air France-KLM og de tre andre budvinnerne.

Apollo sier lånet er misligholdt, finansiert «under vesentlig annerledes makroøkonomiske, geopolitiske og industrielle forhold, og en godkjennelse av refinansieringen er hverken garantert eller en risiko Apollo har gått med på å bære».

Truer med å tiltre pant

Apollo forsøker åpenbart å gjøre refinansieringen til en juridisk kamp, og forsøker å få mest mulig penger ut så fort som mulig. Apollo og deres advokater skriver i klagen at neste steg er å få en detaljert oversikt over alle eiendeler som er pantsatt gjennom DIP-lånet. Dette er første steg for å tiltre pantet gjennom låneavtalen. Så skriver Apollo at SAS «har truet Apollo med et søksmål» hvis Apollo gjør alvor av et slikt skritt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Apollo ønsker en omformulering av forslaget til en rettslig ordre som skal behandles under en høring torsdag kveld klokken 20, norsk tid. Denne omformuleringen har SAS og deres advokater motsatt seg, ifølge Apollo og deres advokater.

DN har bedt om kommentarer fra SAS på innspillene fra Apollo, men selskapet har foreløpig ikke rukket å svare på disse.

Vin på taxfree: – Et av de dummeste kjøpene DNs vinanmelder, Merete Bø viser deg de beste kjøpene du kan gjøre når du lander fra utlandet og skal gjennom taxfree. Noen viner finner du heller ikke på Vinmonopolet i Norge. 04:20 Publisert: 08.10.23 — 06:48

*(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.