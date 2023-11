Artikkelen fortsetter under annonsen

Gjennom et ferskt rettsdokument onsdag ettermiddag norsk tid har én av SAS' finansielle rådgivere lagt frem en dramatisk vending i den pågående refinansieringen av selskapet.

SAS i lånebrudd søndag

Gjennom en redegjørelse til konkursdomstolen i New York kommer det frem at SAS har et mislighold i en viktig brofinansiering fra og med 5. november – altså fra og med sist søndag. Dette lånet forfaller egentlig 26. desember 2023, med mulighet for forlengelse til 26. mars 2024. I den samme redegjørelsen står det at det nå er tidskritisk for SAS å få godkjent en helt ny låneavtale allerede denne uken, for å erstatte det eksisterende lånet. Det står videre at godkjennelsen er nødvendig for å hindre at kredittkortaktører stopper pengestrømmene som kommer fra billettsalget til SAS.

Det er partner og rådgiver John Luth i meglerhuset Seabury Securities, finansiell rådgiver for SAS i den pågående konkursprosessen, som nå ber om en hurtig saksbehandling og godkjennelse fra dommeren i New York allerede torsdag.

Det er innkalt til en høring i domstolen torsdag kveld norsk tid for å få godkjent en ny brofinansiering, og for å tilbakebetale den opprinnelige brofinansieringen gitt av Apollo Global Management i USA.

Apollo har trolig også vært en budgiver på SAS, ment vant ikke frem i budkampen.

Frykter for kredittkortpenger

Luth skriver i redegjørelsen at en investeringsavtale med budvinnerne, bestående av Air France-KLM og tre andre investorer, som kjent ble signert 4. november – altså sist lørdag. Samtidig har SAS trengt en godkjennelse fra långiveren Apollo om å få fritak fra et lånevilkår. Dette lånevilkåret har handlet om at også andre kriterier og «milepæler» i den opprinnelige låneavtalen skulle være møtt den 4. november. Det var de åpenbart ikke.

SAS har lånt mer enn 3,5 milliarder kroner fra Apollo for å finansiere den pågående konkursprosesen.

«Dessverre klarte ikke selskapet å få en slik lettelse («relief») fra lånevilkåret, og mislighold oppsto den 5. november,» står det i redegjørelsen fra Luth om milliardlånet.

Videre står det at nyheten «kan ha en dyp innvirkning på selskapets evne til å selge sine billetter,» med mindre lånet blir refinansiert umiddelbart. Luth viser til at selskapet er i en unik posisjon som europeisk flyselskap i en amerikansk konkursdomstol.

Luth peker deretter på at SAS har viktige forpliktelser overfor såkalte kredittkortinnløsere – en aktør mellom kundene, kredittkortselskapene og flyselskapene – som i verste fall kan holde penger tilbake om SAS er i lånebrudd. Luth insisterer derfor på at en helt ny lånefinansiering må godkjennes torsdag. Dette lånet er tilbudt gjennom investeringsfondet Castlelake – én av de fire budvinnerne – og vil være på 500 millioner dollar (5,6 milliarder kroner) om det godkjennes.

«Skyldneren (SAS, red.anm.) har tusenvis av kredittavtaler over hele verden med vilkår som er basert på at eksisterende likviditet blir opprettholdt, og dette kan bli satt ut av spill om ikke den eksisterende långiveren blir betalt raskt,» skriver Luth i redegjørelsen.

Vel seks mrd. i kassen

SAS' investorkontakt Klas Landelius skriver i en epost onsdag at de er «trygge» på å få godkjent refinansieringen gjennom et nytt brolån.

– Vi vil unngå eventuelle misforståelser og problemer som kan bli følgene av en prosess som drar ut i tid, sier han.

– Vi er positive til at domstolen har hørt på vårt ønske om en rettslig høring i løpet av kort tid. Skulle en godkjennelse fra domstolen av vårt nye DIP-lån dra ut i tid, har vi også muligheten til å betale tilbake hele lånet til Apollo med egen kassebeholdning.

SAS hadde en kontantbeholdning på vel seks milliarder svenske kroner ved utgangen av september, og en utbetaling av lånet fra kassebeholdningen ville ha tappet mer enn halvparten av dette.