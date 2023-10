Artikkelen fortsetter under annonsen

SAS vil utbetale tre millioner dollar – over 32 millioner kroner – til å dekke enkelt kostnader til grupperingen som vant budkrigen om flyselskapet. Budtaperen ber retten stanse utbetalingen, meldte E24 tirsdag morgen.

Amerikanske Apollo Global Managementhar ytt SAS et brolån under den pågående konkursprosessen i New York, og i helgen sendte denne aktøren en formell klage til domstolen i New York. Apollo er uenig i at beløpet på tre millioner dollar skal utbetales. SAS’ advokater, på sin side, skriver i rettsdokumentene at beløpet er helt nødvendig for å komme videre i prosessen med vinnerne av budkampen på selskapet.

Det var en gruppering bestående av flygiganten Air France-KLM, danske Lind Invest, det internasjonale fondet Castlelake og den danske stat som gikk seirende ut av budrunden sist uke.

Det er rimelig å tro at også Apollo har vært med i en gruppering som bød på aksjene i «nye» SAS, men vant ikke frem i budkampen.

Dommen skal avgjøre

Torsdag klokken 17 norsk tid har dommer Michael E. Wiles innkalt til en rettslig høring i New York i SAS-konkursen, og høringen handler i utgangspunktet om utbetalingen på tre millioner dollar som Apollo har protestert på.

Det er også dommerens første mulighet til å kommentere de innsendte budene, og prosessens utfall sist uke.

Det er dommeren som gjennom Chapter 11-prosessen skal avgjøre om det beste budet vant frem, altså om det er budet som tilfører mest egenkapital, reduserer gjelden est og kommer kreidtorene mest til gode.

SAS vil ikke kommentere protestene fra Apollo.

– SAS er i ferd med å sluttføre detaljene og den endelige dokumentasjonen for den avtalte transaksjonsstrukturen med investorene i det rekonstruerte selskapet. Vi har ingen andre kommentarer for øyeblikket, sier SAS’ norske pressesjef Tonje Sund.

