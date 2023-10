Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag klokken 17 gikk dommer Michael E. Wiles i gang med et rettsmøte i en av New Yorks konkursdomstoler for å – muligens – sende SAS ett skritt videre i konkursbehandlingen eller å bremse hele prosessen.

En liten utbetaling – relativt til de flersifrede milliardbeløpene som står på spill i SAS-konkursen – var det eneste som var på Wiles' agenda før møtet. SAS ønsket å betale ut drøyt 30 millioner kroner til budvinnerne med Air France-KLM og den danske stat i spissen, men Apollo, som fortsatt har enorm makt konkursbehandlingen, protesterte.

Rettsmøtet endte i et kompromiss der utbetalingen utsettes til den endelige investeringsavtalen er klar, skriver E24. Ifølge avisen vil de andre partene få en ukes frist til å gå over informasjonen knyttet til utbetalingen etter vinnergruppen og SAS har levert den endelige avtalen til godkjennelse hos dommeren.

Apollo protesterte

Etter at SAS fikk en ny eierkonstruksjon på papiret, da Air France-KLM og den danske stat ledet an et konsortium med to finansielle spillere, luftfartsspesialisten Castlelake og privatinvestoren Henrik Lind, blir hvert slag i retten betydningsfullt.

SAS er formelt sett i hendene på dommer Wiles og sterkt påvirket av finansaktøren Apollo, som ga flyselskapet en kritisk mellomfinansiering på 350 millioner dollar. Apollo sitter ikke bare best til som kreditor, men har også innvirkning på alle budsjett- og investeringsbeslutninger så lenge lånet i konkursbehandlingen ikke er gjort opp.

Som långiver av brolånet, omtalt som et DIP-lån i USA, var Apollo i førersetet da SAS gjennomførte budrunden på den nye egenkapitalen i sommer.

Det forhindrer ikke Apollo fra å ville stoppe en utbetaling til budvinnerne Air France-KLM & Co. Tidligere denne uken ble det kjent at Apollos motstandere ønsket en betaling på tre millioner dollar for å dekke kostnader i forbindelse med budprosessen.

I rettsmøtet torsdag ville dommer Wiles vite hva budvinnerne kom til å gjøre dersom utbetalingen ble utsatt. I sin respons kalte budvinnernes representant «arbeidshonoraret» på tre millioner dollar en form for tegn på beskyttelse, men sa etter hvert at han ikke mente de ville løpe vekk fra avtalen om de ikke fikk utbetalingen nå.

Representanten sa de var veldig nære å sluttføre avtalen og at de vil jobbe for å få den ferdigstilt ved utgangen av uken.

Var «ondsinnet»

Som en del av rettsprosessen i New York fungerer U.S. Trustee som en statlig oppnevnt tillitsmann for kreditorene og som en kontrollfunksjon i rettssalen. U.S. Trustee har ikke sett med blide øyne på regningen på tre millioner dollar fra Air France-KLM og resten de nye eierne.

– Budgiveren ønsker at boet betaler tre millioner dollar nå, og et ukjent beløp på et senere tidspunkt, uten at et øvre tak på beløpet, som en betingelse for deres endelige sluttførelse av transaksjonen. En slik utbetaling er ikke godkjent som en del av budgivningen som er godkjent i denne retten, bemerker U.S. Trustee i et rettsdokument og fortsetter:

– Ikke bare har partene unngått å utøve sunt forretningsmessig skjønn her, men deres hastverk er også skadelig for boets kreditorer, som må formulere et svar på utgiftsforslaget på ekstremt kort varsel.

Den amerikanske tillitsmannen mener ikke bare at regningen mangler et rettmessig krav, men ser det som et større forsøk på forpurre hele prosessen:

– Mer enn bare å være i strid med prosedyrene for egenkapitalprosessen, (…) er utgiften et opprørende og ondsinnet forsøk på å holde egenkapitalinnhentingen som gissel, på bekostning av disse boet og dets andre kreditorer.

E24 har omtalt U.S. Trustees kommentarer tidligere torsdag.

