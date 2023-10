Artikkelen fortsetter under annonsen

Med nye eiere i SAS og medlemskap i en ny flyallianse, har store kundegrupper fryktet at hele lojalitetsprogrammet i spill – og at all innsats for å oppnå poeng og status går opp i røyk.

Etter at Air France-KLM har sikret seg en femtedel av «nye» SAS – og med det tvinger SAS inn i konkurrentenes flyallianse Skyteam – stilles det spørsmål ved Eurobonus-poengenes fremtid.

Den frykten deler ikke analytiker Hans Erik Jacobsen i Nordea Markets.