Under pandemien var det tøffe kår for flybransjen og SAS vær nær konkurs. Det førte til at både Danmark, Norge og Sverige gikk inn med milliardbeløp som krisehjelp.

Tidligere i år opphevet en EU-domstol godkjennelsen av pandemistøtten Sverige og Danmark ga til SAS. Tirsdag ettermiddag er det klart at Europakommisjonen skal granske støtten.

Konkurrent klaget inn

Danmark og Sverige gikk inn med 11 milliarder svenske kroner samlet for å støtte SAS under koronapandemien, noe Europakommisjonen godkjente under pandemien. Det irske lavprisselskapet Ryanair klaget statsstøtten inn for EU-domstolen, og rettens lavere instans konkluderte med at den økonomiske hjelpen ikke skulle ha vært godkjent.

I granskningen vil kommisjonen se om støtten til det kriserammede flyselskapet var i tråd med reglene for statsstøtte. Kommisjonen opplyser på sine nettsider at en endelig beslutning vil bli tatt i løpet av de kommende månedene, og at det ventes et positivt utfall så snart kommisjonen har vurdert den manglende mekanismen.

Konkurransekommissær Margrethe Vestager understrekeri pressemeldingen at det ikke er noen direkte kobling mellom tirsdagens EU-beslutning og arbeidet med å sikre flyselskapets fremtid.

Under pandemien ga Norge milliardbeløp i krisehjelp til både SAS og Norwegian, men dette var ikke en del av klagen fra Ryanair til EU-domstolen, fordi Norge ikke er EU-medlem.

Kjempesprekk i domstolen

SAS er fortiden under konkursbeskyttelse i USA. Det som skulle være en ni til 12 månedersprosess i domstolen, ser nå ut til å bli 18 måneder.

Som en del av konkursbehandlingen i New York skal selskapet refinansiere, og hente inn ny kapital. Så sent som i midten av mai godkjente dommeren i konkursdomstolen innhentingen av egenkapital. Allerede her var selskapet på etterskudd, blant annet som følge uenigheter med kabinpersonalet.

I mai ble det også satt en ny tidsplan for den finansielle øvelsen, og datoene i denne ryker også:

Deadlinene for budgiverne var satt til 26. juni. På dette tidspunktet skal de ha levert inn indikative bud. Nå blir ny dato for dette satt til 17. juli, og deretter baller det på seg tidsmessig for flyselskapet.

Frist for interessentene å levere endelig bud var 14. august, men er nå satt til 18. september. Her har SAS tidligere opplyst at det i en situasjon med flere budgivere eller interessenter med likeverdige bud, åpnes det for å avholde en budrunde.

Tidligere het det seg også at SAS i slutten av august ville offentliggjøre hvem som skal skyte inn frisk kapital. Dette er også utsatt.

Alle de små utsettelsene av egenkapitalinnhentingen fører til at SAS i børsmeldingen er klar på at tidsskjemaet for konkursbehandlingen forlenges helt opp til jul.

Det vil i så fall bety en kjempesprekk i den opprinnelige tidsplanen. For da van der Werff i fjor sommer leverte inn søknaden for en konkursbehandling under amerikansk lovgivning, kjent etter paragrafen Chapter 11, antydet han at prosessen skulle være ferdig senest i løpet av årets sommer. SAS-sjefen uttalte nemlig at domstolsprosessen ville ta ni til 12 måneder.