Onsdag morgen var SAS ute med en ny månedlig oppdatering om selskapets finansielle situasjon gjennom konkursbehandlingen som pågår i USA. I mars fikk selskapet en omsetning på 3,2 milliarder svenske kroner og et resultat etter skatt på minus 406 millioner svenske kroner.

Til sammenligning tapte selskapet 900 millioner svenske kroner i februar og 1,2 milliarder svenske kroner i januar.

5,8 mrd. i kontanter

I perioden november 2022 til mars 2023 hadde selskapet inntekter på rundt 13,5 milliarder svenske kroner og et nettotap på fire milliarder svenske kroner.

Kontantbeholdningen var på 5,8 milliarder svenske kroner ved utgangen av mars, og det er cirka en halv milliard mer enn en måned tidligere. SAS meldte tidligere i april at det ikke har behov for hele brolånet på syv milliarder kroner fra långiveren Apollo Capital Management i USA, og at det bare vil bruke halvparten av dette lånet.

SAS jobber nå med en refinansiering der målet er å hente rundt 9,5 milliarder svenske kroner i frisk egenkapital. Det kommer i tillegg til sanering og konvertering av gjeld på 20 milliarder svenske kroner. Sist uke sa konkursdommeren i New York nei til skissen i kapitalinnnhentingen, og SAS må derfor ta en ny runde med advokatene og legge frem en ny skisse.

Opprettholder salgsanbefaling

Sydbank-analytiker Jacob Pedersen regner med at kontantbeholdningen på 5,8 milliarder svenske kroner vil være nok til å ta SAS gjennom konkursbeskyttelsesprosessen.

Pedersen skriver at mars-tallene var helt som ventet. Han bemerker at det månedlige tapet er blitt redusert, og at belegget har økt uten at kostnadene har skutt til værs.

– Inntjeningstrenden bør bli ytterligere forbedret over sommeren, skriver Pedersen.

Han har imidlertid fastholdt sin salgsanbefaling, med henvisning til at dagens aksjonærer med all sannsynlighet vil bli fullstendig utvannet i refinansieringen.