Etter halvannet år i konkursbeskyttelse i det amerikanske rettssystemet ble det altså klart tirsdag kveld: SAS får inn 13 milliarder svenske kroner i ny kapital fra to fond, Air France-KLM og den danske stat, selskapet skal tas av børs og dagens aksjonærer mister alt.

SAS var tydelige hele veien på at de skulle ha inn minst 9,5 milliarder i ny egenkapital, noe styreleder Carsten Dilling igjen viste til da redningsplanen ble presentert for offentligheten i Stockholm tirsdag.

Sydbanks aksjeanalysesjef Jacob Pedersen er imidlertid ikke fra seg av begeistring.

– Uansett hvor intens budkrigen var, så har ikke SAS egentlig lyktes med å få inn 9,5 milliarder i ny egenkapital. Kapitalinnhentingen er en kombinasjon av 5,2 milliarder i ny egenkapital og 7,7 milliarder i konvertibel gjeld, skriver han i en fersk analyse onsdag morgen.

Fyller bare hullet

De nye hovedeierne i SAS skal dermed se slik ut:

Air France-KLM, med 19,9 prosent av selskapet.

Den danske stat, med 25,8 prosent.

Castlelake, en internasjonal fondsforvalter, med 32 prosent.

Lind Invest, et dansk family office, med 8,6 prosent.

De resterende 13,6 prosent vil trolig eies av kreditorer som får gjort om gjeld til aksjer.

De fire nye hovedeierne går inn med 1,175 milliarder dollar i ny kapital i selskapet, hvilket tilsvarer snaue 13 milliarder svenske kroner (og omtrent det samme i norske).

– DIP-lånet blir ikke innfridd med egenkapital, men blir snarere konvertert til et nytt (og helt sikkert betydelig billigere) lån hos Castlelake, skriver Pedersen, som viser til brofinansieringen som Apollo har stått for gjennom Chapter 11-prosessen.

Ifølge Sydbank-analytikeren var SAS' egenkapital ved utgangen av august 4,9 milliarder svenske kroner i minus.

– Den nye egenkapitalinnsprøytningen på 5,2 milliarder svenske kroner fyller stort sett bare hullet.

Etter planen skal altså SAS tas av alle de skandinaviske børsene i andre kvartal 2024 og som SAS flere ganger har varslet gjennom prosessen, så vil dagens aksjonærer miste alt. «De store taperne», som Pedersen beskriver aksjonærenes tilstand onsdag morgen.

– Ledelsen har vært klokkeklar på denne risikoen i mange kvartaler, men helt til det siste har SAS-aksjens kursutvikling, og dermed selskapets børsverdi, utfordret enhver logikk og fornuft. Det forventer vi at kommer til en veis ende når handelen åpner onsdag, skriver han.

Apollo ble ikke med

Gjennom prosessen i domstolene har SAS siden august i fjor hatt en kostbar lånefinansiering fra det amerikanske fondet Apollo Global Management – et brolån på mer enn 3,5 milliarder kroner. Apollo er også flere ganger knyttet til SAS som en mulig fremtidig hovedeier. Fondet har hatt to alternative veier inn på eiersiden: Det kunne gjøre om milliardgjelden til aksjer, og eventuelt gå inn med ytterligere ny kapital i tillegg.

Derimot viser det seg nå at Apollo ikke blir med videre som eier i SAS. De har vært med som budgiver, men vant ikke frem i budprosessen.

Pedersen er overrasket over Apollos fravær, men beskriver den største overraskelsen som Air France-KLM, som selv sliter med negativ egenkapital.

– Investeringen understreker de langsiktige, kommersielle mulighetene som Air France-KLM ser i en potensiell fremtidig overtagelse av SAS, skriver analytikeren.

