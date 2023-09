Artikkelen fortsetter under annonsen

Hverken Nordea-fondene eller DNB Asset Management ønsker å gjenta den friske satsingen på flyaksjer som de gjorde under og etter pandemien.

SAS trenger friske penger, og gjør seg nå lekker for investorene. (Foto: Bo Amstrup, AFP, NTB) Mer...

Så langt har det ikke vært mulig å finne spor etter norske institusjonelle investorer i den pågående kapitalinnhentingen til SAS på «minst» 9,5 milliarder svenske kroner. Mandag ettermiddag kom beskjeden om at SAS' pengejakt utvides med ytterligere én uke.

Nordea: – Det skal mye til

På senvinteren 2021 deltok to Nordea-fond forvaltet av investeringsdirektør Robert Næss i en kapitalinnhenting til nystartede Flyr, og var på et tidspunkt nest største eier. Innsatsen var 60 millioner kroner. Næss klarte gjennom 2021 å selge seg ut på kurser ikke langt unna emisjonskursen i den opprinnelige kapitaliseringen på 600 millioner kroner.

Noen måneder senere i 2021 var både DNB Asset Management og Nordea-fondene med som hjørnestensinvestorer i omstarten for Norwegian, etter en restrukturering og konkursprosess i domstolene i Norge, Irland og USA (Chapter 15). De to dominerende forvalterne av norske aksjefond gikk inn med henholdsvis 550 og 150 millioner kroner da selskapet hentet seks milliarder kroner i friske penger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nå står SAS som siste aktør på vei ut av en kapitalinnhenting, men denne gang holder de norske fondene seg unna.

– Vi avventer situasjonen og har ikke meldt noen interesse, sier Eivind Vedding Sars, forvalter i DNB Asset Management til DN.

Forvalter Eivind Veddeng Sars i DNB Asset Management. (Foto: Edvard A. Karijord/DNB) Mer...

Dermed er toget for lengst gått: Potensielle budgivere hadde frist 17. juli til å melde inn indikative bud.

Også Robert Næss i Nordea-fondene sier en investering i SAS ikke er på radaren.

– Ingen har kommet til oss og spurt om vi er klare med friske penger, sier Næss.

Han sier han ikke kan svare for kolleger som forvalter Nordea-fond i utlandet, men det er utenkelig at banken vil bli med som en stor hjørnestensinvestor uten at teamet er informert.

– Det skal mye til for at vi går inn i SAS, sier Næss.

Institusjonelle investorer kan bare satse i «bolker» og minstebeløp på henholdsvis 25 millioner dollar eller 350 millioner dollar i budkampen som pågår.

Artikkelen fortsetter under annonsen

SAS kan bli tatt av børs om store institusjonelle investorer i utlandet tar eiermakten i selskapet. I så fall er det for sent å bli med som eier i denne omgang.

Slik skal SAS få inn friske penger Skjærtorsdag la SAS frem skissene i en tidsplan for å hente cirka 9,5 milliarder svenske kroner i frisk kapital.

Investorene i to kategorier kan gå inn med minstebeløp på henholdsvis 350 millioner dollar (3,7 milliarder kroner) eller 25 millioner dollar (cirka 266 millioner kroner).

Prosessen følger en tidsplan i flere steg, og målet er å ha nye eiere klar i løpet av september.

Det er fortsatt ukjent hvor stor del av «nye» SAS som vil bli eid av de nye investorene, og hvor mye av gjelden som blir gjort om til nye aksjer.

Den danske stat ønsker å eie 21–30 prosent av «nye» SAS.

– Får en til å undre

Den nye fristen for investorer med å melde inn bud er 25. september. Forrige gang flyselskapet meldte at kapitalinnhentingen forlenges, var i midten av juni i år. Da ble fristen utsatt fra 14. august til 18. september.

Forlengelsen kommer på oppfordring fra én eller flere budgivere.

SAS har fra før fått tommel opp fra den danske stat, som har sagt seg villig til å delta i oppkapitaliseringen av selskapet, og fra det amerikanske fondet Apollo Global Management. Tilbake i juni uttalte konsernsjef Anko van der Werff til DN at også andre interessenter har meldt seg.

Analytiker Jacob Peder i danske Sydbank peker på at fristen allerede er utsatt i flere omganger.

– Det kan få en til å undre, når tidsplanen var satt på forhånd, sier han til Berlingske.

– Men det forteller også at det er en interesse for SAS, sier Pedersen.

En utsettelse kan gi investorene tid til å få med seg flere regnskapstall i slutten av september, som leveres månedlig til domstolen i New York. Blir det budkamp, avsluttes den 5. oktober.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.