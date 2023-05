Artikkelen fortsetter under annonsen

Flyselskapene skal nå ambisiøse klimamål og det skjer samtidig som den økonomiske gjenreisingen etter korona fortsatt pågår. Flere av klimamålene ble utformet akkurat da de skandinaviske statene bidro med milliardbeløp i skattefinansiert hjelp under pandemien – særlig for å sikre at de to største aktørene overlevde.

I september 2020 lanserte Norwegian et mål om å kutte utslippene med 45 prosent fra 2010-nivå, innen 2030.

SAS skjerpet sine klimamål og varslet at det skal kjøpe bærekraftig drivstoff «tilsvarende alle innenriks flyvninger i Skandinavia» innen 2030.

Nå sier de samme flyselskapene at målene bare er mulig å nå hvis staten tar en del av regningen.

– Vi må ha regjeringen med oss, ellers går det ikke, sier Kjetil Håbjørg, norgessjef og konserndirektør i SAS.

Tynget av økte avgifter

En del av argumentasjonen fra bransjen handler om at de offentlige flyavgiftene har gått til værs under og etter pandemien, og aktørene mener pengene må brukes til å få i gang produksjon av bærekraftig drivstoff.

– Innfasingen av bærekraftig drivstoff er helt nødvendig for å nå de kortsiktige målene frem mot 2030. Og målene våre er svært ambisiøse, sier Håbjørg.

DN skrev nylig at flyselskapene har sendt en «bekymringsmelding» til regjeringen og mener det er feil at både CO2- og flypassasjeravgiften går til å dekke hull i statsbudsjettet – ikke klimatiltak.

– Vi er innstilte på å gå foran som et eksempel internasjonalt, men da må regjeringen på banen og si at de særnorske fiskale avgiftene skal brukes til å finansiere produksjon og kjøp av bærekraftig drivstoff, sier Håbjørg.

I dag koster både biodrivstoff og elektrodrivstoff anslagsvis fire ganger så mye som vanlig flydrivstoff.

– Dette er ikke gjennomførbart for flyselskapene alene, delvis fordi det er for dyrt og fordi drivstoffet ikke er tilgjengelig i store volumer i dag, sier Håbjørg.

Denne uken var Håbjørg til stede under Luftfartskonferansen i Bodø, og nettopp klimamålene var det store samtaleemnet.

Norwegian-sjef Geir Karlsen sto på scenen og hadde regnet seg frem til at det er cirka 2440 dager igjen til tidsfristen i 2030.

– Når vi ser på hvor mye produksjon av bærekraftig drivstoff som må i gang før den tid, er vi allerede på etterskudd, sa Karlsen på podiet.

– Trenger et klimapartnerskap

Overfor DN er Karlsen like tydelig som konkurrenten på at bransjen trenger drahjelp. Han sender Karlsen ballen til Ap/Sp-regjeringen:

– Også fremover tror vi bærekraftig drivstoff er tre-fire ganger dyrere enn fossilt drivstoff, og den regningen kan vi ikke ta alene. Vi er forberedt på å ta vår andel, og mener staten gjennom avgiftene bør ta en del, og til slutt må passasjerene ta en del.

– Dere trenger staten for å nå klimamålene?

– Ja, det mener jeg. Gitt at man ønsker en norsk flybransje og få fortgang i produksjonen, så må de fiskale avgiftene i stedet brukes til klimatiltak, sier Karlsen.

Norwegian-sjef Geir Karlsen har denne uken vært i Bodø for å sende en bønn til staten om hjelp til klimakuttene.

Sist uke meldte Norwegian-sjefen om en investering på 50–60 millioner kroner i Norsk e-fuel, som skal bygge en fabrikk for elektrodrivstoff i Mosjøen i Nordland. Norwegian mener det kan bidra med rundt 24.000–28.000 tonn drivstoff årlig av et samlet behov på 120.000–140.000 tonn bærekraftig drivstoff i 2030.

– Vi trenger et klimapartnerskap med regjeringen. Jeg er overbevist om at vi skal få det til, men det haster, sier Karlsen.

Holder bransjen på pinebenken

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) holder døren på gløtt for å hjelpe flybransjen med klimaregningen.

– Det er mange bransjer som kan ønske at fiskale avgifter går i sirkel for å finansiere klimatiltak. Vi har tidligere inngått klimapartnerskap for tre andre næringer i Norge, og så må vi vurdere om det er aktuelt for luftfarten, sier Nygård.

– Norwegian-sjefen mener den økte regningen bør deles på tre, og at staten tar en del av det?

– Jeg er klar over at hele bransjen mener det. I første omgang har vi en plan for å gjøre prisen for klimautslipp høyere, og så skal vi diskutere ulike løsninger.

– Regjeringen er åpen for å dele byrden?

– Det betyr ikke nødvendigvis at vi utligner den ekstra kostnaden. Men et klimapartnerskap vil være en mulighet for å diskutere den type ting, sier Nygård.