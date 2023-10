Artikkelen fortsetter under annonsen

I et omfattende svar til Konkurransetilsynet går SAS gjennom en lang rekke argumenter for at Norwegians planlagte oppkjøp av Widerøe vil svekke konkurransen i flymarkedet. Derfor mener SAS – som eide Widerøe i en årrekke frem til 2013 – at Norwegians kjøp må stoppes slik det er planlagt.

– Konkurransen minsker vesentlig fordi antall aktører minsker fra tre til to, skriver SAS’ husadvokat Alexander Gottsén i Stockholm gjennom brevet.

Innspillene fra SAS til Konkurransetilsynet ble sendt inn i midten av august, det vil si cirka én måned før tilsynet varslet midlertidig stans av oppkjøpet i september. Nå har tilsynet en frist 17. november til å enten innføre et forbud eller å godkjenne kjøpet.

Advarer tilsynet

De tre aktørene Norwegian, Widerøe og SAS har tegnet temmelig forskjellige bilder av hvorvidt Norwegian og Widerøe er konkurrenter. Da kjøpet ble kjent i juli, sto toppsjefene i Norwegian og Widerøe og sa de ikke var konkurrenter.

– Vi har aldri sett på Norwegian som en konkurrent, sa Widerøe-sjef Stein Nilsen til DN i juli.

Nå advarer SAS i brevet om at konkurransen får lide på flere områder hvis tre flyselskaper blir til to.

SAS mener det norske flymarkedet er unikt i Europa, fordi så mange passasjerer mellomlander på vei til reisemålet.

Widerøe har bygget opp et stort knutepunkt i Bergen med både propellfly og mindre jetfly, og konkurrerer ifølge SAS både regionalt og nasjonalt med Norwegian og SAS.

SAS mener Widerøe har et monopol på anbudsrutene for staten, og «de facto» monopol på alle kortbaneflyplasser, også på kommersielle ruter.

SAS mener storkundeavtaler i næringslivet og det offentlige er truet om to aktører får for sterk dominans.

SAS mener også markedet for bakkhåndteringstjenester blir svekket om Norwegian får kjøpe Widerøe.

SAS’ brev varierer mellom norsk og svensk språk, og det skinner gjennom at norske SAS-kolleger har stått for innholdet der lokalkunnskapen er viktig:

– Norges spesielle geografi, topografi, spredte bosetningsmønster (…) og et unikt kortbanenett har bidratt til et mer omfattende og annerledes flyrutenett enn i de aller fleste land i Europa med blant annet flere relativt store regionale knutepunkt, står det.

Widerøe og SAS har hatt et tett samarbeid om passasjerene siden SAS ble solgt i 2013, også om fordelsprogrammet Eurobonus og reiser ut i verden. Her fra Kirkenes lufthavn. (Foto: Per Thrana) Mer...

Stridens kjerne: Bergen

Så har SAS trukket frem Widerøes kraftige oppbygging på Bergen lufthavn Flesland de senere årene som eksempel, der Widerøe også har stasjonert tre mindre Embraer-jetfly.

– Eksempelvis konkurrer Norwegians rute Kristiansand–Oslo–Tromsø med Widerøes Kristiansand–Bergen–Tromsø, argumenterer SAS.

Et annet sted i brevet står det:

– For eksempel konkurrerer Stavanger–Bergen–Ålesund med Stavanger–Oslo–Ålesund.

Indirekte konkurranse Her mener SAS at den indirekte konkurransen mellom Widerøe og Norwegian er omfattende på kommersielle ruter. Mellom Nordvestlandet/Trøndelag (Molde, Ålesund, Trondheim) og Sørvestlandet (Kristiansand, Stavanger, Haugesund).

(Molde, Ålesund, Trondheim) og (Kristiansand, Stavanger, Haugesund). Mellom Vestlandet (Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen, Ålesund, Molde) og Trøndelag/Nord-Norge (Trondheim, Bodø, Harstad/Narvik, Tromsø, Alta, Kirkenes)

(Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen, Ålesund, Molde) og (Trondheim, Bodø, Harstad/Narvik, Tromsø, Alta, Kirkenes) Reiser fra store byer og videre på kortbanenettet, enten Widerøe/Widerøe eller Norwegian/Widerøe.

SAS mener åpenbart at Widerøe har en sterk posisjon i både Bergen og Trondheim som gjør at det kan konkurrere om store trafikkstrømmer, mens Norwegian gjør det samme via Oslo.

– Den «feed» som et flyselskap får på en viss strekning kan være av stor betydning for å opprettholde fortsatt kapasitet, skriver SAS.

Flyrs undergang

SAS bruker konkursrammede Flyr – parkert i januar etter 580 dager i luften – som eksempel på at det er «svært lav» sannsynlighet for ny konkurranse innenriks.

– Flyr oppnådde godt kunderenomme, men lyktes ikke med å attrahere de forretningsreisende, er SAS’ dom over konkurrenten.

Konklusjonen er at ingen kan leve av bare fritidsreisende eller bare forretningsreisende.

SAS argumenterer nettopp med at storkunder har et reisebehov som involverer «mange ruter og hyppige frekvenser».

SAS konkluderer med at Widerøe har monopol i en stor del av markedet.

– Widerøe har «de jure» (lovlig) monopol på FOT-rutene (anbudsruter for staten, red. anm.) og «de facto» monopol på kortbanenettet, skriver SAS, og legger til:

– I tillegg er Widerøe eneoperatør på et stort antall ruter mellom stamruteflyplasser. Mange av disse har en betydelig matefunksjon, ikke minst gjelder dette ruter inn og ut av Bergen lufthavn, står det.

I tillegg mener SAS at tilbudet for bakketjenester på flyplassene vil reduseres om Widerøe og Norwegian blir til ett.

Vil ha kundene, ikke aksjene

For SAS er det åpenbart nødvendig å skille mellom hvem som eier Widerøe, og det som egentlig teller for dem, nemlig full tilgang på alle kundene. Det handler ikke bare om anbudsrutene for staten, men tilgang til alle Widerøes kunder og muligheten til å innlemme dem i fordelsprogrammet Eurobonus.

SAS’ norgessjef, Kjetil Håbjørg, ønsker ikke å kommentere innholdet i brevet til tilsynet, men sier i en generell kommentar:

– SAS har i utgangspunktet ingen formening om hvem som eier Widerøe. Det avgjørende er at alle aktører får ubegrenset tilgang til passasjerene i distriktet, ikke bare på anbudsrutene for staten, og at SAS får mulighet til å tilby attraktive tilbud til disse kundene.

Widerøes kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll vil ikke kommentere SAS-brevet.

Heller ikke Norwegians kommunikasjonssjef Esben Tuman vil kommentere innholdet i SAS’ brev.

– Vårt ståsted er godt kjent, skriver Tuman i en epost.

I et brev fra Norwegians advokatfirma Bahr i august sto det at Widerøe trolig ikke vil kunne videreføre driften som i dag, om kjøpet forbys. Med andre ord kan det bli snakk om betydelige kutt av Widerøes ruter og ansatte.

SAS står altså hardnakket i brevet på at en stor del av Widerøe er et monopol.

Og avslutter slik:

– Widerøe er altså et helt annet selskap enn det SAS overtok 100 prosent av aksjene i, i 2002, står det.