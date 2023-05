Artikkelen fortsetter under annonsen

Samtidig som en EU-domstol opphevet godkjennelsen av pandemistøtten til tyske Lufthansa, kom nyheten om at samme domstol også opphever godkjennelsen av svensk og dansk koronastøtte til SAS.

De to landene gikk inn med 11 milliarder svenske kroner for å støtte SAS under koronapandemien, noe EU-kommisjonen godkjente under pademien.

Det irske lavprisselskapet Ryanair klaget statsstøtten inn for EU-domstolen, og rettens lavere instans har onsdag konkludert med at den økonomiske hjelpen ikke skulle ha vært godkjent.

– En triumf

Ryanair gikk onsdag ut og lovpriste vedtaket i domstolen, gjennom en kommentar til den danske avisen Børsen:

– En av EUs største suksesser var opprettelsen av et indre marked for flytransport. Kommisjonens godkjennelse av den tyske støtten til Lufthansa og den svenske og danske støtten til SAS var i strid med EU-rettens grunnleggende prinsipper. Dagens dom bekrefter at Kommisjonen skal fungere som en vokter av like vilkår innen luftfart og ikke legge til rette for diskriminerrende statsstøtte i et politisk press fra nasjonale regjeringer Domstolens inngrep er en triumf for rettferdig konkurranse og forbrukere i hele EU, skriver Ryanair til avisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

SAS ville ikke kommentere den ferske dommen onsdag.

– SAS innleder nå arbeidet med å analysere innholdet i dommen, samt mulige veivalg, og vil vende tilbake når det er mer informasjon å dele, sier selskapets presseavdeling til Berlingske.

Avgjørelsen fra domstolen i Luxembourg kan ankes av EU, ifølge det svenske nyhetsbyrået TT.

Under pandemien ga Norge milliardbeløp i krisehjelp til både SAS og Norwegian, men dette var ikke en del av klagen fra Ryanair til EU-domstolen, fordi Norge ikke er EU-medlem.

Nye problemer

Analysesjef Jacob Pedersen i danske Sydbank sier dommen skaper nye problemer for SAS, som står midt i en konkursbehandling i USA.

I verste fall kan SAS bli nødt til å tilbakebetale 11 milliarder svenske koner i statsstøtte, og det kan ramme en planlagt innhenting av rundt 9,5 milliarder svenske kroner i frisk kapital. I en analyse beskriver analytikeren en full tilbakebetaling som selve skrekkscenarioet.

– De siste 20 årene har SAS hatt flere nær-døden-opplevelser. Forskjellen denne gangen er at det er høy risiko for at den danske stat blir satt på sidelinjen uten muligheter for å hjelpe. Derfor kan konkursrisikoen for SAS vise seg å være betydelig høyere nå enn tidligere. Dommen etterlater en potensielt gigantisk usikkerhet om SAS' fremtid, skriver Pedersen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dersom det skulle ende med at SAS må betale tilbake hele beløpet vil det trolig også utelukke muligheten for flyselskapet til å trekke ytterligere tre milliarder fra DIP-lånet det har hos Apollo.

Han understreker også at en anke og risiko for utsatt tilbakebetaling kan gå utover konkursprosessen.

– Risikoen for en regning på elleve milliarder svenske kroner en gang i fremtiden vil gjøre det vanskelig å tiltrekke seg nye investorer.

Pedersen skriver videre at Danmarks ønske om å øke eierandelen i SAS er i direkte konflikt med dagens dom. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.