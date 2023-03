Artikkelen fortsetter under annonsen

Ute på asfalten på Københavns lufthavn står et av SAS' nyeste flaggskip på langdistanse parkert, med motorene forseglet, og slik har det vært siden slutten av januar. Dette Airbus A350-flyet er blant en håndfull fly som SAS i løpet av vinteren har måttet gi slipp på for å kutte milliardgjeld under den pågående konkursprosessen i en domstol i New York.

Nå vil SAS ha omkamp og likevel sette flyet i drift på rekordtid – ved hjelp av flere transaksjoner som møter kraftige protester fra flyets eier, en ganske anonym fondsstruktur med adresse i Japans hovedstad Tokyo.

Flyet med markedsverdi på et milliardbeløp er nå blitt kjernen i en konflikt med eieren. Det kommer til overflaten gjennom ferske rettsdokumenter i USA.

Kan ramme påsketrafikken

Blir ikke konflikten mellom SAS og flyets eier løst innen få dager, kan det ramme en offensiv på langdistanse fra 26. mars og dermed også den viktige påsketrafikken fra København til USA og Asia. I verste fall kan også mange norske påsketurister med billetter ut i verden bli uskyldige ofre.

Langdistanseflyet med registrering SE-RSA var det første av flere nye Airbus A350 som SAS fikk levert fra fabrikken i Frankrike kort tid før koronapandemien parkerte hele flybransjen. Senere er flyet solgt og leid tilbake gjennom en komplisert finansiell struktur – kalt Japanese Operating Lease with Call Option (Jolco). Flyet har tidvis vært i bruk gjennom pandemien, men ble altså parkert i vinter fordi SAS ble tvunget til å kvitte seg med noen av flyene for å redusere gjeld.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nå vil SAS ut av leieavtalen og inngå ny finansiering med en japansk bank. Dagens eier og utleier av flyet, fondsselskapet JPA No. 199 Co. Ltd. i Tokyo, med ukjente eiere, har gjennom en klage til dommeren i New York protestert og vil leie ut flyet til andre.

«En serie fiendtlige transaksjoner»

Klageren hevder SAS har gjennomført «en serie fiendtlige transaksjoner» og mener disse er ugyldige. Klageren hevder SAS urettmessig har inngått avtaler med den japanskeide banken MUFG Ltd. i London, som har pant i flyet og vil tvangsselge flyet, og at SAS vil kjøpe tilbake flyet på urimelige vilkår. Klageren argumenterer med at SAS senest i februar sa flyet var «overflødig».

Så fyrer japanerne løs:

«Nå, etter åpenbart å ha forhandlet seg frem til et kjøp under markedspris og på vilkår som ødelegger enhver kommersiell mulighet til å markedsføre flyet til noen andre, har skyldneren på mirakuløst vis kommet til at de har et akutt behov for flyet.»

Ifølge klagen ønsker SAS å sette flyet i drift «senest 26. mars», altså om en ukes tid. Det skjer samtidig som SAS starter sommerprogrammet med flere flyvninger til USA, og med ekstra avganger mellom Tokyo og København i løpet av påsken. Flyet trengs også for å gjennomføre regulære flyvninger til og fra Tokyo fra juni. Flytiden er over 13 timer én vei rundt Russland.

SAS: – Pågår diskusjoner

DN har sendt en henvendelse til SAS' presseavdeling om den pågående konflikten, men de vil ikke anslå sannsynligheten for at saken blir løst i tide og at selskapet kan ta flyet i bruk som planlagt om få dager.

På spørsmål om påskereisende kan bli rammet, svarer SAS' norske pressesjef Tonje Sund:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er riktig at det pågår diskusjoner mellom partene som har interesser knyttet til dette flyet. Hva gjelder trafikkprogrammet, vil det alltid finnes ulike løsninger for å sikre produksjonen.

Hun kan ikke svare konkret på hvordan selskapet skal få i gang nye langruter om det mangler ett fly, eller sannsynligheten for at det skjer.

– SAS kan ikke kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt, sier hun.

SAS har de siste ukene meldt om et kraftig oppsving i etterspørselen etter flyreiser frem mot sommeren – tross økte renter, høy inflasjon og svak kronekurs.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.