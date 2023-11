Artikkelen fortsetter under annonsen

SAS har spikret en endelig avtale med investorene som i starten av oktober trakk det lengste strået i budprosessen, melder SAS i en børsmelding lørdag kveld.

Flyselskapet skriver videre at det vinnende konsortiet øker investeringen i SAS med 275 millioner svenske kroner til 13,2 milliarder svenske kroner.

5,2 milliarder svenske kroner i nye, unoterte aksjer.

Åtte milliarder svenske kroner i sikrede, konvertible obligasjoner.

Det gjenstår at avtalen må bli godkjent av den amerikanske konkursdomstolen.

Det er ikke kjent når domstolen skal ta stilling til den endelige investeringsavtalen.

To budgivere i finalerunden

I et ferskt rettsdokument lørdag kommer det frem at to budgivere var med i en finalerunde og leverte inn bud på SAS den 25. september.

Den ene var budvinnerne, bestående av fondet Castlelake, Air France-KLM, den danske stat og det danske investeringsselskapet Lind Invest.

Den andre budgiveren var et oppkjøpsfond, som ikke vant frem i budrunden.

Den siste budgiveren skal ha foreslått en investering i SAS bestående av kun frisk egenkapital. Det kommer ikke frem av dokumentet hvem denne budgiveren var. Derimot er det kjent at oppkjøpsfondet Apollo Global Management, som har gitt et brolån til SAS i konkursprosessen, har vært med som «aktiv budgiver» de siste ukene og månedene.

Det kommer frem av rettsdokumentet lørdag at budtaperen ikke hadde en avtale med den danske stat, og at SAS' advokater mener denne budgiveren ikke ville innfridd et krav fra EU om at «maksimalt» 49 prosent av et flyselskap i Europa kan være eid av et selskap fra utenfor EU/EØS.

Nytt brolån

I meldingen skriver selskapet at avtalen legger til rette for et nytt brolån på 5,5 milliarder svenske kroner med fondsforvalteren Castlelake, som blant annet vil erstatte brolånet flyselskapet fikk gjennom konkursprosessen.

Lånet skal også øke likviditeten i selskapet og lette fullføringen av rekonstruksjonsprosessen i USA.

Selskapet skriver at lånet har gunstigere rentevilkår og mindre gebyrer. Brolånet har en løpetid på ni måneder, men flyselskapet kan kreve forlengelse på inntil to kvartaler mot gebyrer.

– Ved å inngå denne investeringsavtalen tar SAS det neste steget i Chapter 11-prosessen i USA, sier SAS-sjef Anko van der Werff i meldingen.

– Investeringen er en viktig milepæl i vår «SAS Forward»-plan, og viser at våre nye investorer tror på SAS og vårt potensial til å fortsette å være i forkant i luftfartsindustrien i mange år fremover, sier han.

Den nye eiergruppen i SAS vil se slik ut:

Castlelake eier rundt 32 prosent av aksjene og 55,2 prosent av de konvertible obligasjonene

Den danske staten eier 25,8 prosent av aksjene og 30 prosent av de konvertible obligasjonene

Air France-KLM eier 19,9 prosent av aksjene og 4,8 prosent av de konvertible obligasjonene

Lind Invest eier 8,6 prosent av aksjene og 10 prosent av de konvertible obligasjonene

Selskapet skriver at de resterende aksjene, litt over 13,5 prosent, vil bli fordelt mellom og innehas av enkelte kreditorer.