Noen smuler i setet er kanskje ikke det eneste som vil plage passasjerene over sommeren, om SAS' kabinforeninger får rett. De frykter at renholdet om bord blir dårligere.

SAS har nemlig et uttalt mål om å kutte 7,5 milliarder svenske kroner i årlige utgifter, og nå har ledelsen funnet en ny post å kutte: Eksterne renholdere av flyene.

– Vi er blitt varslet om at vi skal gjøre mer av renholdet, og at SAS-kabinen ikke skal renholdes av eksterne underleverandører like ofte, sier Martinus Røkkum, leder i Parat-organisasjonen SAS Norge kabinforening.

Røkkum sier de fem ulike fagforeningene som organiserer kabinpersonalet i SAS, der også LO-forbundet Norsk kabinforening inngår, er varslet om at ledelsen vil det nå skal gjøres mer rengjøring i løpet av arbeidsdagen.

De ansatte har imidlertid foreløpig ikke fått instruks fra ledelsen på individuelt nivå, ifølge Røkkum. De nye arbeidsoppgavene har likevel satt sinnene i kok også SAS' danske organisasjon, noe den danske avisen Børsen omtalte mandag.

Røkkum mener de nye oppgavene er i strid med begrensninger som ligger i kollektivavtalene i dag.

SAS avviser det.

– Det er feilaktig. SAS gjennomfører disse endringene i tråd med de respektive avtalene, skriver SAS' presseansvarlig Alexandra Lindgren Kaoukji i en epost til DN.

SAS: – Har en plikt

SAS' kostnadskutt inngår i redningsplanen toppsjef Anko van der Werff lanserte for vel et år siden – SAS Forward. De siste innsparingene i kabinen har fått merkelappen «Cabin Tidy», og skulle egentlig starte 1. juli, men ble utsatt inntil videre, ifølge et dansk bransjenettsted, luftfart.dk.

Nå har fagforeningene til kabinpersonalet fått klar beskjed om at tiltaket skal innføres i august.

Martinus Røkkum, leder i SAS Norge kabinforening.

– Vi gjør en del enklere renhold på innlandsruter i dag, som når vi flyr fra Oslo til Molde, snur i Molde og flyr derfra på 20 minutter. Dette inkluderer innhenting av søppel, men det er urealistisk å tro at vi kan rekke så mye mer, sier Røkkum og legger raskt til:

– Flyturen kommer til å bli utrivelig når flyet ikke rengjøres ordentlig, slik det gjøres i dag når flyet har returnert til Oslo.

I fremtiden skal eksterne renholdere i første rekke brukes om kvelden og natten.

Til den danske avisen sa SAS' presseansvarlig tirsdag at de nye oppgavene ikke handler om full rengjøring av kabin og toaletter:

– De skal kun tørke av for eksempel håndtak og overflater.

Til DN utdyper Kaoukji:

– Personalet har en plikt til å utføre arbeidet som vanlig, også når det handler om disse oppgavene.

– Vil personalet kompenseres økonomisk for de nye oppgavene?

– Dette vil, akkurat som øvrige arbeidsoppgaver i kabinen, inngå som en del av månedslønnen som utbetales.

– Hva vil de nye tiltakene på renhold bidra til rent økonomisk?

– SAS gjennomfører effektiviseringer gjennom SAS Forward både med og uten forhandlinger. Dette er eksempel på noe som ligger utenfor forhandlingsrommet.

– Hvorfor tas ikke disse diskusjonene gjennom kollektivforhandlinger?

– SAS forhandler ikke om det vi kan gjennomføre på egen hånd. Derimot finnes det andre spørsmål som tas hånd om i forhandlingsrommet med kabinforeningen i Norge, sier Kaoukji.

– Vi er sterkt motstander

Fagforeningslederen bekrefter at de ny oppgavene ikke inkluderer vask og støvsuging. Kabinpersonalet er heller ikke bedt om å vaske selve toalettskålen, men derimot å tørke av overflater og vask, samt fylle på med servietter. Det daglige renholdet blir dermed begrenset til de nattlige pausene.

– Og følgelig er vi sterkt motstander av at eksterne renholdsfirmaer skal kuttes ut for å spare penger, og at flyet skal gå hele dagen uten renhold. De profesjonelle renholderne gjør en god jobb i dag, sier Røkkum.

I den danske fagforeningen Flyvebranchens Personale Union (FPU), som er en av to organisasjoner for de danske kabinansatte i SAS, er ikke motstanden noe mindre:

– Vi står midt i en høysesong hvor de kabinansatte må løpe raskere enn noensinne. Vi mener det ikke er kledelig at SAS samtidig forsøker å øke arbeidsoppgavene for de kabinansatte, uttaler forbundssekretær i FPU, Kasper Svendsen, til den danske avisen Børsen.

– De gjør allerede alt de kan for å få sommeren til å forløpe så smidig som mulig for både passasjerer og selskap, legger Svendsen til.

I forslaget fra SAS-ledelsen heter det, ifølge Røkkum, at kabinpersonalet skal ta renholdet etter hver enkelt flyvning, men uten at de kompenseres for ekstraarbeidet – hvilken er en annen sterk årsak til at fagforeningene foreløpig nekter å gjøre renholdet.

Røkkum frykter at en reduksjon av de eksterne renholdernes arbeid - til kun nattlig arbeid blir en svekkelse av dagens ordning. I dag blir nemlig kabin og toalett rengjort hver gang et SAS-fly lander på basen på Oslo Lufthavn:

– I dag har vi eksterne renholdere på alle fly inn til Oslo både fra innland og utland. Når vi kommer tilbake blir det ryddet, tømt søppel og vasket toalett. Det vil si har flyet kun to «hopp» før de kommer om bord, og da vil en ekstern leverandør med klær og utstyr for renhold gjøre jobben.

– Vi skal nå gjøre denne jobben i vanlig uniform som vi også serverer mat og drikke til passasjerene.

Kutt kom aldri i mål

Både gjennom redningsplanen SAS Forward og konkursprosessen som pågår i en amerikansk domstol har det vært et klart mål at SAS skal kutte et milliardbeløp i kostnader. Gjennom rettspapirer står det dessuten at SAS må oppnå «minst 90 prosent» av de varslede kuttene på totalt 7,5 milliarder svenske kroner for å få tilgang på et brolån under konkursprosessen.

SAS-sjef Anko van der Werff har ikke klart å levere alle kuttene som lovet, blant annet hos kabinpersonalet. Her med kollega Anna Wilson i Stockholm før sommeren.

Pilotkorpset måtte godta effektiviseringer og sa ja til en 5,5-årig kollektivavtale i fjor sommer.

Prosessen har senere vist at SAS aldri kom i mål med kuttene samlet sett som planlagt. Derfor har SAS bare fått utbetalt halvparten av brolånet på syv milliarder kroner fra den amerikanske långiveren Apollo Capital Management.

Slik skal SAS få inn friske penger Skjærtorsdag la SAS frem skissene i en tidsplan for å hente cirka 9,5 milliarder svenske kroner i frisk kapital.

Investorene i to kategorier kan gå inn med minstebeløp på henholdsvis 350 millioner dollar (3,5 milliarder kroner) eller 25 millioner dollar (cirka 250 millioner kroner).

Prosessen følger en tidsplan i flere steg, og målet er å ha nye eiere klar i løpet av september.

Det er fortsatt ukjent hvor stor del av «nye» SAS som vil bli eid av de nye investorene, og hvor mye av gjelden som blir gjort om til nye aksjer.

Den danske stat ønsker å eie 21–30 prosent av «nye» SAS.

SAS-sjef Anko van der Werff måtte ved fremleggelsen av forrige regnskap i juni erkjenne at manglende bidrag fra kabinpersonalet var en del av problemet.

– Det er sant at vi ikke har oppnådd betingelsene for å dra på resten av lånet. Vi har fortsatt en fagforening for kabinansatte i Danmark (Cabin Attendants Union, red.anm.) som ikke har bidratt til effektiviseringer, sa han i møte med DN i juni.

– Vel, vi har en avtale med FPU (den andre danske fagforeningen, red.anm.) og det norske kabinpersonalet, men ikke alle har bidratt. Teknisk sett kan vi ikke trekke på resten av lånet, men jeg tror heller ikke vi trenger det. Vi hadde en god kontantbeholdning før sommeren.

– Trenger du å få med alle på effektiviseringer?

– Hvis de ansatte virkelig ønsker å være med i dette selskapet i fremtiden, så ja, selvsagt.

En del av kollektivavtalen?

I mellomtiden har SAS åpenbart gått hardere til verks for å spare kostnader det mener ikke er del av bestemmelsene i kollektivavtalen.

Martinus Røkkum sier kabinpersonalet er uenig i ledelsens tolkning av arbeidskontraktene og kollektivavtalen. Ledelsen mener den åpner for at personalet kan gjøre mer av renholdsarbeidet.

– Det er begrensninger i våre kollektivavtaler på de lengre rutene (ruter i Europa, red.anm.). Ledelsen viser til at kabinpersonalet i andre flyselskaper gjør mer av renholdet, men der er det ikke like mye servering. I SAS har vi et stort tilbud om bord, og vi produserer mye søppel, sier Røkkum.