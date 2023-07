Artikkelen fortsetter under annonsen

Både eiere, styre og ledelse i henholdsvis Norwegian og Widerøe hadde holdt månedslange forhandlinger godt skjult for omverdenen helt frem til Norwegians kjøp smalt gjennom mediene torsdag morgen.

– Dette var helt nytt for oss, sier Kjetil Håbjørg, konserndirektør og norgessjef i SAS til DN.

Håbjørg snakker på vegne av SAS-ledelsen for første gang om hvordan konkurransen mellom de to selskapene endret seg radikalt – i årene før, under og etter pandemien som rammet flybransjen spesielt hardt.

– I SAS er vurderingen at Widerøe i økende grad er blitt en direkte konkurrent, sier Håbjørg.

Oftere vinge mot vinge

Røttene går langt tilbake. SAS var eneeier av Widerøe fra sent på 90-tallet og frem til 2013. Den norske stat – ved daværende næringsminister Trond Giske – stilte den gang et eksplisitt krav om at SAS måtte selge Widerøe i forbindelse med en økonomisk redningsaksjon.

Deretter fortsatte likevel et tett samarbeid mellom SAS og Widerøe om blant annet gjennomgående flyreiser, storkundeavtaler, og ikke minst det populære fordelsprogrammet Eurobonus.

Håbjørg sier konkurransen mellom de to aktørene ble hardere under og etter koronapandemien. Det handler om at Widerøe fra 2019 og utover etablerte flere kommersielle flyruter i direkte konkurranse med SAS – «vinge mot vinge».

– Vi kan bare konstatere at markedet har endret seg, særlig etter pandemien. Derfor er ikke alle avtalene like tjenlig for oss, som de var før, sier Håbjørg.

Under pandemien startet Widerøe for eksempel opp Bergen–Alicante, Trondheim–Alicante, Trondheim–Bodø–Tromsø og Trondheim–Ålesund.

SAS svarte i mai i fjor med å nekte opptjening av Eurobonus-poeng på 11 ruter der Widerøe fløy i direkte konkurranse.

SAS stengte Widerøe ute Fra mai 2022 kuttet SAS’ Eurobonus-program all poengopptjening på følgende Widerøe-ruter med direkte konkurranse: Bergen–Alicante, Bergen–Stavanger, Bergen–Trondheim, Bergen–Ålesund, Stavanger–Aberdeen, Tromsø–Alta, Tromsø–Bodø, Trondheim–Bodø, Trondheim–Oslo, Trondheim–Tromsø og Trondheim–Ålesund.

Viktige storkundeavtaler

Widerøe-sjef Stein Nilsen sa både under og etter pressekonferansen torsdag at forholdet til den tidligere eieren SAS hadde surnet.

Nilsen sa blant annet at SAS hadde sagt opp viktige storkundeavtaler som inkluderte Widerøe og bidro med mange passasjerer, og dermed viktige inntekter.

– SAS valgte å si opp tre av fem avtaler, og vi må ta det til etterretning. Det var en anledning til å innlede en diskusjon med Norwegian, sa Nilsen til DN.

Widerøe-sjef Stein Nilsen under pressekonferansen hos Norwegian torsdag.

Håbjørg bekrefter at enkelte avtaler er blitt avsluttet nettopp på grunn av den økte konkurransen fra Widerøe.

– Enkelte samarbeid har derfor ikke vært naturlig å ta med videre, sier han.

Han sier det tross alt ikke er overraskende at Widerøe har funnet en ny eier etter sviktende lønnsomhet i fjor.

– Nei, det er vel naturlig at man ser på eierstruktur, og spesielt etter en pandemi som har vært krevende for hele flymarkedet. Men vi visste ikke at det pågikk forhandlinger, sier Håbjørg.

Widerøe-sjefen la torsdag til at et samarbeid om passasjerene på kortbanenettet – på fagspråket kalt interline – vil fortsette som før. Poengoppsparing gjennom Eurobonus på enkelte Widerøe-ruter fortsetter en stund, men bare til oktober 2024.

Vil se på nye tilbud

SAS står for tiden midt i en konkursprosess gjennom en domstol i USA, og jobber på spreng for å få inn frisk kapital fra potensielt helt nye eiere. Midt i dette arbeidet brytes altså båndene til en viktig samarbeidspartner i det største hjemmemarkedet – norsk innenriks.

Håbjørg frir til reisende langs kysten – som for eksempel har fløyet med Widerøe fra Svolvær i Lofoten til Bodø, og derfra med SAS og Star Alliance i Norge og ut i verden.

– Vi mener Eurobonus er et utmerket lojalitetsprogram som mange nordmenn etterspør, også mange av Widerøes kunder. Vi har en avtale frem til oktober 2024 og oppfatter at ting er uforandret frem til det. Så må vi også se på hvordan vi skal gi et fortsatt godt tilbud til medlemmer over hele landet, både i Svolvær og andre steder.

I SAS' innenrikslounge på Gardermoen har mange passasjerer med Widerøe-billett gratis adgang, men fra oktober 2024 må man trolig reise med en SAS-billett eller på et SAS-fly. Bildet er fra et intervju med Kjetil Håbjørg i 2020.

– Det er vel utvilsomt at mange i distriktene vil miste fordeler de har hatt gjennom Eurobonus, så lenge Widerøe er en del av reisen?

– Vi har behov for å tenke gjennom hvordan vi skal svare på dette og tilby medlemmene i distriktene et godt lojalitetsprogram også i fremtiden, sier han.

Flyangrep i Bergen

Også et annet sted har Widerøe og SAS gått i direkte konkurranse. Widerøe har opprettet en ny base med nye Embraer-jetfly og eget mannskap stasjonert på Bergen lufthavn Flesland fra 2018.

Senest i fjor startet SAS en lignende base på Flesland med fly og mannskap gjennom det nye datterselskapet SAS Link.

– For SAS er det viktig at vi kan tilby mest mulig av flyvningene gjennom egne selskaper og med flere direkteruter, og vi skal satse mer i Norge.

– Kan vi vente økt konkurranse mellom SAS og Widerøe i tiden som kommer?

– Vi har nettopp fått denne nyheten og skal bruke tiden godt til å finne ut av hvordan vi skal posisjonere oss i markedet. Vi ser alltid slike endringer som en mulighet til å tenke nytt og forbedre oss, sier Håbjørg.

Widerøes kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll peker på at en rekke justeringer av rutetilbudet etter korona skyldes interne rokeringer, eller færre frekvenser på de store flyrutene.

– Vi har etablert en rundtur Oslo–Trondheim som ingen andre ville fly, for å ivareta forbindelser videre til Helgeland. Vi hadde en trekantrute Trondheim–Kristiansund–Ålesund også før pandemien.

Noen av de 11 direkterutene der SAS fjernet poengopptjening i fjor, kom altså til under pandemien.

Noen av de 11 direkterutene der SAS fjernet poengopptjening i fjor, kom altså til under pandemien.

– Ellers var rutene allerede etablert, sier hun.