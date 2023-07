Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det kan være konkurransemessige utfordringer fremover med et sånt oppkjøp, sier Lars Sørgard til DN.

Han er professor ved NHH og har lang fartstid i Konkurransetilsynet, blant annet i posisjonen som direktør fra 2016 til 2022.

Torsdag ble det kjent at Norwegian kjøper Widerøe for 1,1 milliarder kroner.

Konkurranseeksperten mener at selv om de to selskapene ikke har mange overlappende ruter i Norge, kan oppkjøpet likevel skape utfordringer for det norske markedet i fremtiden.

– Uten oppkjøp vil hver av de to kunne ta strategiske valg som ville betydd at de konkurrerte med hverandre, for eksempel ved å gå mer inn på hverandres ruter. Med oppkjøp er det annerledes. Da er det ingen konkurranse mellom dem lenger, sier Sørgard og legger til:

– Det som bekymrer meg, er at den fremtidige konkurransen kan bli svekket. Muligheten til de to selskapene for å gå inn i hverandres markeder vil bli mindre.

Han presiserer at det må vurderes grundig før man kan konkludere med om oppkjøpet svekker konkurransen vesentlig eller ikke.

Trolig avgjørelse før jul

Norwegians oppkjøp må godkjennes av Konkurransetilsynet før Widerøe kan gå inn som datterselskap i et av Norges største flyselskap. Da meldingen kom onsdag var ikke oppkjøpet formelt meldt inn.

Konkurransetilsynet sier til E24 at saksbehandlingen kan vare frem til jul. Sørgard mener det er et realistisk anslag.

– En slik prosess tar ofte rundt 100 virkedager fra selskapet melder inn oppkjøpet. Så jeg tipper vi får en avgjørelse rundt jul.

Fra selskapet melder inn oppkjøpet har Konkurransetilsynet 25 virkedager på å behandle saken. Om konkurransesituasjonen bekymrer går saken over i en fase to, der det er en ny frist på 75 virkedager for å sende et begrunnet varsel til selskapet og 100 nye virkedager for å treffe en endelig avgjørelse.

Tre mulige utfall

Ifølge NHH-professoren har denne avgjørelsen tre utfall:

– Oppkjøpet kan bli godkjent, forbudt eller godkjent med vilkår. Slike vilkår kan være at noe må selges ut av selskapet eller lignende.

– Hvilket av utfallene er mest sannsynlig?



– Det er vanskelig å si, da jeg ikke kjenner detaljene. Utfallet kommer an på den konkrete analysen, sier Sørgard.