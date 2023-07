Artikkelen fortsetter under annonsen

Nesten 1000 ansatte ved Gatwick-flyplassen i London skal streike i åtte dager senere i juli, varsler fagforeningen Union.

Streiken gjør forsinkelser og innstillinger av flyginger uunngåelig, sier fagforeningen i en uttalelse.

De rundt 950 arbeiderne vil i første omgang streike i fire dager fra fredag 28. juli til tirsdag 1. august. Deretter følger ytterligere fire streikedager fra fredag 4. august til tirsdag 8. august.

