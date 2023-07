Artikkelen fortsetter under annonsen

– Widerøe har hatt en svært god kultur mellom ansatte og selskapet og vi har en klar forventning om at dette videreføres inn i et nytt eierskap, sier Aleksander Wasland til DN.

Wasland er leder for Norsk Flygerforbund som er fagforbundet til piloter i alle flyselskaper i Norge. Han er også selv Widerøe-pilot.

– Vi forventer at det ikke kommer til å bli noen endring for pilotene i Widerøe. De har vært tydelig på at det skal være to selskaper med hver sin driftstillatelse, merke og administrasjon.

Wasland forteller at Norsk Flygerforbund ikke var klar over at Norwegian ville kjøpe Widerøe før nyheten kom torsdag morgen.

– Widerøe har holdt seg helt profesjonelt til de informasjonspliktene de har. De lokale tillitsvalgte ble innkalt til et informasjonsmøte i dag i henhold til hovedavtalen.

– Så dere er alt i alt positive?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi er positivt avventende, sier Wasland.

Kom som en overraskelse

Sindre Haanshuus er leder i Widerøes Flygerforening. Han forteller DN at nyheten om et mulig oppkjøp kom som en overraskelse.

– Vi har fått veldig lite informasjon foreløpig om hva det egentlig innebærer, men vi er veldig glad for at det skal videreføres som to selvstendige enheter.

Ifølge Haanshuus har samarbeidet mellom pilotene og ledelsen i Widerøe vært tillitsbasert. Han håper dette videreføres ved et mulig oppkjøp.

– Har dere opplever noe misnøye blant pilotene etter at nyheten ble kjent?

– Vi har ikke registrert misnøye blant pilotene nå. Selvfølgelig er det litt usikkerhet rundt oppkjøpet fordi det er veldig nytt, vi har ikke fått all informasjonen vi trenger, men den kommer fortløpende.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Allerede klokken 12.15 skal det være et allmøte der ytterligere informasjon om oppkjøpet blir formidlet. Før den tid vet ikke pilotene noe mer enn det som blir kjent under dagens pressekonferanse, ifølge Haanshuus.

Foreløpig står det hele og faller på om konkurransetilsynet tillater oppkjøpet.

Over en milliard

Norwegian har altså inngått en avtale om å kjøpe Widerøe for 1,1 milliard kroner, med oppgjør i kontanter.

De neste månedene blir det nå opp til Konkurransetilsynet å gi sammenslåingen grønt lys, før den endelige prisen skal fastsettes på et senere tidspunkt.

Widerøe har en flåte på nesten 50 fly og har en markedsandel på rundt 20 prosent av det norske markedet, målt etter antall passasjerer. Selskapet omsatte for 5,7 milliarder kroner i 2022 og hadde et driftsresultat på 80,4 millioner kroner.

Før skatt havnet imidlertid resultatet 14 millioner kroner i minus grunnet økte finanskostnader. Den samlede gjelden var ved utgangen av fjoråret på 2,3 milliarder kroner.

Norwegian hadde på sin side driftsinntekter på 18,9 milliarder kroner i 2022 og et resultat før skatt på rett over en milliard kroner. I juni hadde Norwegian 78 fly i drift.

Både Norwegian og Widerøe flyr i dag på enkelte felles ruter, både mellom Sør- og Nord-Norge, og ruter som Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim.

– Dette begynte i fjor høst, da vi skjønte at Widerøe var åpen for å finne et nytt hjem, sa Norwegian-sjef Geir Karlsen på en pressekonferanse torsdag. Han omtalte oppkjøpet som en «milepæl i norsk luftfartshistorie».

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.