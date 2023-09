Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dårlige tall har vært gode nyheter så lenge de ikke er dårlige nok til å tilsi at vi står midt i en resesjon. Resesjonsfrykten har vært i en avtagende trend, sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand.

Sammen med resten av markedet har han sett ukens buffet av amerikanske makrotall stort sett komme inn svakere enn ventet. Det har aksjemarkedet satt pris på. Dette ble den beste uken for S&P 500 siden juni.

Chen har ansvar for 300 milliarder kroner i kundemidler. I taktisk allokering – en disiplin innen forvaltning – er timing alt, sier han.

– Vi har beholdt marginal overvekt i aksjer, men vi ser fortsatt at vi er i den sensykliske fasen. Det gjør at vi er litt skeptiske, også på prisingen i enkelte markeder. Det som har drevet mye av markedsoppgang er syv aksjer rundt KI og tek. Tar du vekk de syv har det nesten ikke vært noe oppgang i markedet. Det er ikke så godt tegn egentlig, sier forvalteren.

Ikke superbull

I over et år har enkelte markedsaktører snakket om en kommende resesjon i amerikansk økonomi. I øyeblikket priser markedet inn 60 prosent sannsynlighet for resesjon i løpet av de neste 12 månedene. Men i øyeblikket råder narrativet myk landing, ifølge Chen, som sier spørsmålet da er om man med myk landing mener ingen landing eller at man i stedet forlenger konjunkturen.



– Jeg er i den siste leiren. Økonomien har nådd taket uansett hvordan du vrir og vender på det. Det er et «waiting game», sier han.

– Nøyaktig hva venter man på?

– En katalysator som kan trigge en negativ spiral som kan utløse at bedriftene begynner å nedbemanne. En konjunktursyklus dør ikke av alder, sier Storebrand-forvalteren.

Selv om de er litt overvekt i aksjer, ser Chen at markedet er i øvre del av det intervallet som det bør befinne seg i.

– Vi er ikke superbull, men vi ser helt klart på superkort sikt at det er argumenter som gjør at syklusen kan forlenges noe, sier han.

Markedet priser nå inn rundt 40 prosent sannsynlighet for at den amerikanske sentralbanken (Fed) hever renten i år. I starten av uken var det priset inn rundt 70 prosent sannsynlighet. Markedene vedder nå også på at Fed i løpet av første halvår kommer til å kutte renten igjen. Det gjør ikke Chen.

– Hvis ting holder seg bra fremover, kan man bare glemme at Fed kommer til å kutte renten. Jeg tror ikke de kutter i første halvår. Jeg tror på «higher for longer», men får du resesjon er «all bets off», sier han.



– Det lukter rentepause

Gjennom hele uken har investorene blitt fôret med økonomiske nøkkeltall. Desserten kom fredag: «Månedens viktigste tall», den amerikanske arbeidsmarkedsstatistikken for august. Dette var et av svært få tall som isolert sett var litt sterkere enn ventet, men tar man med i ligningen at de forrige månedene ble revidert ned er det tydelig at arbeidsmarkedet kjøler seg ned.

På toppen av det økte arbeidsledigheten fra 3,5 prosent til 3,8 prosent, men økonomene poengterer at disse tallene er forbundet med litt støy.

De amerikanske børsene steg friskt fra start på tallene, men etter kort tids fordøyelse fislet oppgangen mer eller mindre ut i løpet av kvelden.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets sier dagens sysselsettingstall overbeviser markedet enda mer om at Fed vil ta en pause fra renteheving i september.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea. (Foto: Elin Høyland) Mer...

– Det lukter rentepause nå. Vi er fortsatt åpen for at det blir en heving til. Vi tror inflasjonen ikke kommer ned like lett som alle har konkludert med, sier Olsen.

Også Olsen mener man må ta økningen i ledigheten med en klype salt.

– Jeg ble ikke mye klokere av dagens tall. Det er hårfint, men vi nærmer oss rentetoppen, legger han til.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken er enig i at dagens tall styrker vurderingen av at rentetoppen er nådd i USA.

– Det gjenstår imidlertid ett viktig inflasjonstall før det neste rentemøte i Fed, så et lite forbehold får vi ta, sier Hov.

Full rulle i dataaksje

Selv om det har vært tegn til begynnelsen på en nedkjøling av den amerikanske økonomien de siste månedene, har sentralbanken med Jerome Powell i spissen altså ikke latt det være noen tvil om at kampen mot den høye prisveksten er over.

Sentralbanksjef Jerome Powell har sagt at de har en datadreven tilnærming til fremtidige rentebeslutninger. (Foto: Alex Wong/Getty Images/NTB) Mer...

De lange rentene tilsier at markedet virkelig har begynt å ta inn over seg en høyere styringsrente over en lengre periode, et sentiment som er kommet til syne også i aksjemarkedet. Den tek-tunge Nasdaq-indeksen avsluttet torsdag august som den svakeste måneden hittil i år.

Renten på amerikanske statspapirer med tiårs løpetid steg etter arbeidstallene ble offentliggjort og fortsatt utover kvelden før den rundt børsslutt stabiliserte seg på rundt 4,18 prosent. Det er rundt de samme nivåene som tirsdag tidligere denne uken.

Oljeprisen har steget jevnt og trutt hele dagen og et fat av nordsjøoljen brent, som brukes som referanse for oljehandel verden over, handles nå til nær 89 dollar i spotmarkedet.

Datamaskinprodusenten Dell steg mer enn 20 prosent etter å ha lagt frem kvartalsresultater som overgikk analytikernes forventinger.