Styringsrenten er nå på 2,75 prosent, og det er ikke lenge siden markedet trodde Norges Bank ville nøye seg med én ytterligere heving før kampen mot inflasjonsspøkelset avsluttes.

For noen uker siden snakket også økonomene om en rentetopp på tre prosent. I dag priser markedet inn en styringsrente som heves, heves, heves og heves igjen – med en rentetopp på 3,75 prosent i tredje kvartal i år.

– Det er en veldig stor endring på kort tid, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken.

– Det er nærmest ingenting som trekker ned renteforventningene. Alt trekker opp, sier hun.

Svak krone

Og den enkle forklaringen er at det i alle krinker og kroker – både i Norge, USA og Europa – tikker inn økonomiske nøkkeltall som er sterkere enn først antatt:

I USA var de fleste makrotallene sterke i januar. Detaljhandelen overrasker på oppsiden, jobbveksten er fortsatt høy, og ledigheten er lav. Produsentprisene ser ut til å ta seg opp, og tjenestepriser utenom husleie, av økonomer kalt «superkjerneinflasjonen», ligger høyere enn sentralbanken er komfortabel med.

Et lignende bilde tegnes i Europa: Tirsdagens pmi-tall for eurosonen viser et solid løft fra januar, der særlig tjenestesektoren overrasket på oppsiden. Samtidig holder det europeiske arbeidsmarkedet seg stramt, og inflasjonspresset er enda sterkere enn i Norge.

Her i Norge holder kronen seg svak, noe som forsterker inflasjonspresset og dermed renteutsiktene. Verdiskapingen er høyere enn Norges Bank anslo, ledigheten er fortsatt nær rekordlavt nivå, og boligmarkedet er tilbake i godt driv etter at regjeringen myket opp lånekravene.

Midtgaard påpeker at norsk økonomi har stått overraskende rakrygget i møte med sentralbankens skred av doble rentehevinger gjennom fjoråret. Men de siste ukenes markante forventningsskifte handler trolig mest om de nye tonene over Atlanteren, mener hun.

Haukete Fed

Og det handler ikke bare om mange gode nøkkeltall:

– Feds representanter kom med ganske haukaktige utspill i forrige uke, og indikerte at man kanskje må enda raskere til rentetoppen. De nye signalene har dratt opp renteforventningene i USA, og Norge har fulgt etter. Og at kronen samtidig holder seg så svak, er rett og slett uheldig, sier hun.

Veien til en ny forventet rentetopp på 3,75 prosent i Norge, kan for eksempel gå via hevinger på 0,25 prosentpoeng i mars, mai og juni, fulgt av en siste heving i enten august eller september.

Med normale påslag vil i så fall norske boligeiere måtte tåle en boligrente som stiger til 5,25 prosent.

– Dette vil bli et nytt sjokk for husholdningene. De færreste hadde sett for seg at boligrenten skulle gå så høyt, sier Midtgaard.

Frank Jullum, Danske Banks sjeføkonom, har tidligere spådd en rentetopp på 2,75 prosent, altså dagens nivå. Den spådommen er nå forkastet, men Jullum holder fast ved at markedet i dag tar noe hardt i: Selv ser han for seg inntil to rentehevinger til i år.

– Det markedet priser inn nå er at veksten fra slutten av 2022, dras med inn i starten av 2023. Vi har enda ikke sett full effekt av rentehevingene i andre halvår i fjor, det vil nok merkes i enda stor grad fremover, sier Jullum.

Den svake norske kronen og høye internasjonale renter er imidlertid en utfordring, sier Jullum.

Venter boligprisfall

– Dersom Norges Bank må sette opp renten for å holde valutaen sterk, vil boligmarkedet få en trøkk.

Og hvis markedenes nye renteutsikter holder stand, ligger det uansett an til boligprisfall fremover, mener økonomene.

– Det blir ikke noe krakk, men jeg blir veldig overrasket om det ikke blir boligprisfall i år, sier Jullum.

Etter et kraftig prisras på tampen av fjoråret steg boligprisene tre prosent i januar. Så langt i februar ser meglere tegn på et ytterligere løft etter overraskende sterke budrunder.

– Stemningen i boligmarkedet virker god nå, men det kan bli svært kortvarig, sier Midtgaard, som tror prisene vil korrigere seg ned frem mot sommeren.

– Kan folk også få trøbbel med å håndtere boliglånet fremover?

– Bankene melder fortsatt om lavt mislighold, og det reflekterer nok noe av den norske moralen: Det sitter veldig langt inne for folk å misligholde boliglånet. Da kutter man veldig mye i forbruket først. Men jeg tror en ny boligrente på 5,25 prosent betyr at det er mange som må kutte kraftig, sier Midtgaard.

Sparing og Finanstilsynet

En redning finnes også i husholdningenes massive sparing under pandemien mens grenser og servicetilbud var stengt, der mange nå har overfylte sparekontoer å tappe av, fremholder seniorøkonomen.

Hun mener likevel «vi kan takke Finanstilsynet» for at norske myndigheter har tviholdt på strenge kredittkrav gjennom de siste årene, inkludert en lånegrense på fem ganger inntekten, og krav om å tåle en fremtidig renteøkning på fem prosentpoeng. Sistnevnte, det såkalte stresstestkravet, ble myket opp noe fra nyttår.

Uten disse kravene i utlånsforskriften kunne flere boligeiere vært svært utsatt med de nye renteutsiktene, tror Midtgaard, og da særlig de som har kjøpt bolig på toppen etter at koronapandemien presset prisene kraftig opp.