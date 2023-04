Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag publiserte det amerikanske arbeidsdepartementets statistikkontor sysselsettingsrapporten for mars. Jobbrapporten regnes av mange i markedet som den aller viktigste indikatoren for å måle temperaturen og peke ut en retning for amerikansk økonomi.

Rapporten viser blant annet hvor mange jobber som ble skapt utenfor landbruket sist måned, ofte referert til som «månedens viktigste tall». I mars ble det skapt 230.000 nye jobber i verdens største økonomi, som var på linje med forventningene.

Tidligere i vinter har rapportene vært knallsterke og forbløffet mange økonomer, ettersom det har vært ventet en økonomisk nedtur som følge av den bratte renteoppgangen. Januar-tallene ble omtalt som «sjokkartet» og «vanskelig å tro på».

– Ville solgt

Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand, følger også ledighetstallet tett. Han utfordret i fjor høst Harald Magnus Andreassen til et veddemål om at arbeidsledigheten ikke ville stige over 4,1 prosent innen juni 2023. Den gang var arbeidsledigheten 3,5 prosent.

I mars falt ledigheten tilbake til 3,5 prosent, etter å ha ligget på 3,6 prosent i februar, viser de ferske tallene fredag.

– Det skal skje mye rart og dramatisk for at jeg skal tape dette veddemålet, sier Chen, som legger til at han har et lignende veddemål gående mot flere i bransjen.

Rapporten vil ikke vise store endringer, tror Chen, som venter at arbeidsledigheten vil holde seg på dagens nivåer en god stund. Han ser få svakhetstegn og viser til at renten virker med et visst tidsetterslep.

– Det er vanskelig å si nøyaktig når nedturen kommer. Jeg har sagt at det i hvert fall ikke blir resesjon «de neste seks-ni månedene» en god stund nå, og kan nesten ikke si det lengre. Men jeg tror det blir snakk om nærmere 2024, dersom bankkrisen ikke eskalerer eller noe annet uforutsett skjer, sier Chen.

Chen tror likevel det blir stygt når nedturen først kommer. Han har null tro på en «myk landing» for den amerikanske økonomien, altså at prisveksten kommer ned til målet på to prosent uten at ledigheten øker med mer enn halvannet prosentpoeng.

– Det jeg har trodd lenge, er at det går bra lengre enn mange tror, men når det først smeller, så smeller det med kraftig økt ledighet. Det er en iboende mekanisme ved resesjoner, som er selvforsterkende av natur, advarer han.

– Ikke Maaemo

Andreassen, som er sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, erkjenner at det ser mørkt ut for hans del med tanke på veddemålet.

– Jeg har ikke fått noe tilbud, men jeg ville solgt den kontrakten om jeg fikk gjort det over pålydende. Arbeidsledigheten kommer neppe til å stige over 4,1 prosent innen juni, men det kan gå fort. Det er ikke helt utenkelig, sier han.

Andreassen er overrasket over hvor godt den amerikanske økonomien har holdt seg. Han tror fortsatt nedturen kommer.

– Boligbyggingen har kommet kraftig ned, men det har likevel ikke vært noen nedgang i sysselsettingen i bygg og anlegg, noe som egentlig er veldig bemerkelsesverdig. Hadde det slått inn, ville jeg nok ha vunnet, sier han.

Andreassen klamrer seg nå fast til flere «positive» tegn på at arbeidsmarkedet svekker seg. Antall ledige stillinger falt kraftig sist måned, mens antall førstegangssøkende til ledighetstrygd ble opprevidert torsdag.

Andreassen peker dessuten på lønnsveksten som sentralbankens store problem, og at et svekket arbeidsmarked er løsningen.

– Lønnsveksten er ikke bærekraftig dersom inflasjonen skal ned til målet. Historien viser at arbeidsledigheten må opp, det er den ubehagelige sannheten, sier Andreassen.

I veddemålet med Chen er det ikke bare heder og ære, men også en bedre middag som ligger i potten.

– Vi har ikke avtalt hvor, men det blir ikke Maaemo, humrer Andreassen.