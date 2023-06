Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeidsledigheten i Norge var ved utgangen av mai på 1,7 prosent, fremgår det av ferske tall fra Nav fredag formiddag.

– Etter fem måneder med økning i antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var ledigheten stabil i mai. Ledigheten øker fortsatt innen blant annet bygg og anlegg, mens den går ned i andre yrkesgrupper. Selv om etterspørselen etter arbeidskraft har falt den siste tiden, lyses det fortsatt ut mange ledige stillinger, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

På forhånd var det ventet en ledighet på 1,7 prosent, ifølge Bloomberg-estimater.

Mai-tallene kommer etter en arbeidsledighet på 1,8 prosent i april, det samme som i mars. I februar var ledigheten på 1,9 prosent.

Ved utgangen av mai var 59.200 personer registrert som helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav, noe som utgjør to prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, det vil si summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var 48.800 helt ledige (1,7 prosent av arbeidsstyrken) og 10.400 arbeidssøkere på tiltak.

I løpet av mai ble det registrert 13.300 nye arbeidssøkere. Det tilsvarer i overkant av 700 per virkedag, justert for normale sesongvariasjoner.

