Den registrerte arbeidsledigheten – sesongjustert – har steget gradvis det siste året, men har holdt seg stabil på 1,8 prosent siden august.

Dette er lavere enn Norges Banks prognoser, som tok høyde for en noe høyere ledighet mot slutten av året.

Ledigheten økte med 1000 i november. Sammenlignet med for ett år siden, er det 10.100 flere helt ledige og arbeidssøkere på tiltak.

– Arbeidsledigheten fortsetter å øke, og det er nå 10.100 flere helt ledige og arbeidssøkere på tiltak enn for ett år siden. En tredjedel av økningen kommer av et økt antall ukrainske arbeidssøkere. I tillegg har ledigheten økt mye innen bygg og anlegg det siste året, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Nettopp byggenæringen ser mørkt på fremtiden, og etterlyser tiltak for å holde aktiviteten oppe.

– NAV-tallene bekrefter det vi lenge har varslet, det verste ligger foran oss. Det er allerede en kraftig økning i oppsigelser og nedbemanninger i byggenæringen. Samtidig er våre bedrifter pessimistiske, og nesten hver tredje planlegger å nedbemanne det neste halvåret. Skal vi unngå massivt kompetansetap må regjeringen komme raskt på banen med kraftfulle tiltak som sikrer noe aktivitet i næringen i 2024, sier Nina Solli, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening. som er tilsluttet NHO.

Glad over tallene

– Dette er et tall som gjør meg glad. Arbeidsmarkedet fortsetter å holde seg bra – samtidig som inflasjonen er på vei ned. Det er det beste scenarioet vi kan håpe på. Energibransjen gjør at jeg tror Norge vil komme seg gjennom dette bedre enn de fleste andre land, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Arbeidsledigheten er altså fortsatt meget lav, og lavere enn før pandemien. Men det har de siste månedene vært tegn til nedkjøling både i økonomien og arbeidsmarkedet, noe bnp-tallene fra forrige uke viste.

Handelsbanken Capital Markets’ sjeføkonom Marius Gonsholt Hov er også positiv, men fortsatt avventende.

– I utgangspunktet er det et forhold som gjør at man kan si at det går bedre med økonomien, men så vet vi det vi vet om regionalt nettverk da, sier Hov, med henvisning til tallglippen fra Norges Bank tidligere denne uken, som avslørte svakere vekstutsikter.

Hov bemerker at ledighetstallene sier noe om det som har skjedd, mens regionalt nettverk sier mer om hvor vi skal. Norges Bank skal være fremoverskuende.

Sysselsettingsnivået i tredje kvartal ser ut til å ha vært rundt 0,4 prosent lavere enn anslått av Norges Bank. Bedriftenes forventningsundersøkelse viser at sysselsettingen vil holde seg på dagens nivå neste år.

Tror ikke renten settes opp

I sum skulle dette bety en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet. Men november-tallene tilsier at det fortsatt er stort press i arbeidsmarkedet. Spørsmålet nå er hva dette kan bety for eventuelle rentekutt?

– Sannsynligheten for at renten holdes uendret har helt klart økt, så hvis jeg skulle tippet nå, ville jeg sagt at Norges Bank ikke hever. Men prisveksten er like fordømt høy og kronekursen er svakere enn Norges Bank ventet. Ikke minst viste nasjonalregnskapet solid kostnadstrykk fra lønnssiden, samtidig som bedriftene øker marginene, sier Hov i Handelsbanken.

Han vil gjerne se den fullstendige rapporten fra Regionalt Nettverk før han konkluderer helt.

– Jeg tror ikke dette betyr noe for rentebanen og tror fortsatt ikke at det blir rentehopp neste uke, sier sjeføkonom Knudsen.