I september var det 52.400 helt ledige, tilsvarende 1,8 prosent av arbeidsstyrken, fremgår det av ferske tall fra Nav fredag. På forhånd var det ventet en ledighetsrate på 1,9 prosent.

I august var det arbeidsledigheten på 1,9 prosent.

Etter pandemien, da ledigheten skjøt i været, har den kommet gradvis ned igjen. På det laveste har den vært på 1,6 prosent – et nivå den lå på gjennom store deler av fjoråret. I år har den ligget mellom 1,7 og 1,9 prosent.

– Det er lite endringer i arbeidsledigheten i september. Ledigheten holder seg lav, og det er fortsatt mange ledige stillinger som trenger å fylles. Det stramme arbeidsmarkedet vi har hatt siden høsten 2021 har bidratt til at mange har kommet i jobb. Likevel er det både rom og muligheter for å inkludere enda flere, sier Nav-sjef Hans Christian Holte i en pressemelding.

Peker mot ny renteheving

Ifølge sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken er det normalt med en liten nedgang i ledigheten i september, hvilket betyr at arbeidsmarkedet har holdt seg stabilt.

Den sesongjusterte ledighetsraten var på 1,9 prosent i september. Det var også hva Norges Bank hadde anslått.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov. (Foto: Thomas T. Kleiven) Mer...

– Dermed endrer ikke dette noe umiddelbart på renteplanene til Norges Bank. Sentralbanken har gått langt i å varsle en ny renteheving i desember, og det betyr at vi må se svake nøkkeltall utover høsten – svakere enn hva Norges Bank allerede har antatt – for at de skal begynne å endre disse planene, sier Hov, og fortsetter:

– Kort oppsummert kan du si at dagens ledighetstall heller bekrefter det makrobildet som Norges Bank har sett for seg. Isolert sett peker da de siste ledighetstallene mot en ny renteøkning i desember.

Høyest ledighet i Oslo

Justert for normale sesongvariasjoner økte antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak i de fleste fylker i september, ifølge Nav. Økningen var størst i Nordland, med fem prosent flere ledige. I Innlandet og Møre og Romsdal falt antallet ledige med henholdsvis fem og én prosent.

Bruttoledigheten var høyest i Oslo med 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Nordland og Trøndelag har den laveste ledigheten, med 1,6 prosent av arbeidsstyrken hver.