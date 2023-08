Artikkelen fortsetter under annonsen

Bank of England setter opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 5,25 prosent, fremgår det av sentralbankens ferske beslutning torsdag ettermiddag. Det er den høyeste styringsrenten på 15 år.

Hevingen kommer etter at inflasjonstall i Storbritannia viste en årlig prisvekst på 7,9 prosent i juni. Det var første gang på fire måneder at inflasjonstallet overrasket markedet positivt.

Dagens renteheving er den 14. på rad siden Bank of England startet den pengepolitiske innstramningen for å dempe den kraftig økte inflasjonen. Den britiske sentralbanken har strevd med å få bukt med prisveksten, som i vinter var tosifret.

Seks av ni medlemmer av rentekomiteen stemte for en renteøkning på 25 prosentpoeng, to medlemmer stemte for å øke renten med 50 prosentpoeng, mens ett medlem stemte for en uendret rente.

På forhånd var det ventet at BOE ville heve renten til 5,25 prosent – men ifølge økonomene i Handelsbanken priset markedet inn med 20 prosent sannsynlighet at sentralbanken ville klinke til med en dobbeltheving for andre gang på rad.

Overrasket på oppsiden

Den britiske økonomen Anna Titareva i UBS uttalte til Bloomberg i forkant av møtet at å øke renten med 0,25 prosentpoeng i dag etter én måned med positive inflasjonstall, øker sannsynligheten for at sentralbanken må ty til doble hevinger fremover.

Den siste måneden har rentemarkedet senket forventningene til rentetoppen. Ved forrige rentemøte priset markedet inn en rentetopp på seks prosent, og pekte på høye inflasjonstall og et stramt arbeidsmarked som årsakene.

Før dagens møte priset markedet inn en rentetopp på 5,75 prosent – ikke mange rentehopp fra dagens nivå.

Pundet har styrket seg

Økonomene og investorene venter spent på hva sentralbanksjef Andrew Bailey vil si om veien videre, og om han ser tegn til at inflasjonen og arbeidsmarkedet faktisk har begynt å kjøle seg ned.

Samtidig med den bratte økningen i styringsrenten har rentekostnaden for britiske husholdninger skutt til værs. Den gjennomsnittlige renten på et toårig fastrentelån passerte nylig seks prosent og er kommet stadig nærmere toppen som ble satt for 14 år siden, en topp som ble nådd da tidligere statsminister Liz Truss la frem sitt katastrofale minibudsjett.

Det britiske pundet har styrket seg både mot dollaren og euroen siden det forrige rentemøtet, og ifølge Bloomberg reflekterer det forventningen om at sentralbanken ville fortsette å heve renten gjennom sommeren.